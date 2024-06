Giornata importante per Mara Venier, che oggi festeggia 18 anni di matrimonio con il marito Nicola Carraro. Sui profili social della conduttrice arriva così una dolcissima dedica.

Le parole di Mara Venier

Anche quest’anno una delle protagoniste assolute di Rai 1 è stata senza dubbio Mara Venier. La conduttrice infatti con la sua Domenica In ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori e settimana dopo settimana ha ottenuto un successo pazzesco. Nonostante la presentatrice avesse annunciato che quella appena conclusa sarebbe stata la sua ultima edizione, solo di recente Mara ha confermato che a settembre tornerà alla conduzione del fortunato programma della domenica pomeriggio. In merito la Venier nel corso di un’intervista ha affermato:

“Domenica In è il mio tallone d’Achille. È più forte di me, ogni anno dico che è l’ultimo ma non riesco a mollare. Stavolta pensavo davvero fosse l’ultimo perché voglio godermi di più mio marito, la mia famiglia, la mia casa di Santo Domingo”.

Oggi intanto è una giornata speciale per la presentatrice. Mara Venier infatti festeggia ben 18 anni di matrimonio con il marito Nicola Carraro. La presentatrice, che ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse dal suo compagno di vita, ha così scritto una bellissima dedica sui suoi social. Queste le sue dichiarazioni in merito, che hanno emozionato tutto il web: “Amore mio oggi sono 18. Ti risposerei domani. Anche lontani ma sempre più uniti e vicini. Che sorpresa le rose. Ti amo”.

Grande gioia dunque per Mara e Nicola, che oggi festeggiano i 18 anni di matrimonio. In queste settimane intanto la Venier sta ricaricando le energie in attesa della partenza della prossima edizione di Domenica In, che tornerà sul piccolo schermo a partire da settembre. Nel mentre non resta che fare tanti auguri a questa splendida coppia, da anni una delle più belle del mondo dello spettacolo.