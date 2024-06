Mara Venier entra nel cast tutto al femminile del nuovo film di Ferzan Ozpetek

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Stando a quanto riportano le più recenti indiscrezioni sul web sembrerebbe che Mara Venier reciterà nel nuovo film di Ferzan Ozpetek. Ecco tutto quello che sappiamo.

Mara Venier nel nuovo film di Ferzan Ozpetek

Appena un anno fa Ferzan Ozpetek ha rilasciato su Netflix il suo film “Nuovo Olimpo” e poi nel corso del 2024 ha presentato il suo ultimo libro “Cuore Nascosto“. Pare però che la mente del regista e scrittore non si fermerà qui perché pare voglia dirigere un altro lungometraggio basato, in parte, sul suo nuovo romanzo e nel cast stellare dovrebbe comparire anche Mara Venier.

La conduttrice avrebbe dato qualche indizio nel corso della sua intervista con Il Messaggero, rivelando che presto tornerà a recitare accanto a un suo carissimo amico. L’indiscrezione più approfondita però arriva dal profilo Twitter Cinguetterai, che ha rivelato 13 delle 16 attrici che dovrebbero far parte della produzione.

Oltre alla conduttrice, infatti, sono presenti tante attrice apprezzate dalla critica e dal pubblico italiano. Possiamo citare Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli e Milena Vukotic.

All’appello, però, sarebbero presenti anche Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Aurora Giovinazzo. Insomma, un cast di tutto rispetto che però non si è salvato dalle critiche. Infatti la presenza di Mara Venier non è stata accolta da tutto il web con gioia, perché c’è chi sostiene che il suo lavoro non sia quello dell’attrice.

Tuttavia Mara Venier ha alle spalle una lunghissima filmografia sul piccolo e sul grande schermo, quindi vedremo come se la caverà. Mentre attendiamo notizie più concrete ripercorriamo al sinossi di “Cuore Nascosto“, per capire di cosa parlerà il film:

“Sicilia, agosto 1978. Alice ha sei anni quando una donna elegante e un po’ eccentrica si presenta a casa dei suoi genitori a Polizzi. È ‘zia’ Irene, una parente di cui non ha mai sentito parlare.

Rimasta vedova di un uomo molto ricco, vive a Roma, dove fa l’artista e conduce una vita libera e anticonformista. Alice non lo sa, ma questo incontro segnerà in modo radicale il suo destino”.

Siete ancora più curiosi? A presto con tante altre novità.