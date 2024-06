Altro intervento estetico per Francesco Chiofalo che ha detto che in futuro vorrrebbe farsi allungare le gambe

Non sembrano avere fine i ritocchi estetici a cui si sottopone Francesco Chiofalo. Dopo aver fatto alcuni anni fa un trapianto di barba e aver di recente cambiato il colore degli occhi, l’ex volto di Temptation Island ha dichiarato un altro “sogno estetico” che vorrebbe fare in futuro. Sembra assurdo, ma lui vorrebbe allungarsi le gambe. Ecco cosa ha detto.

La nuova idea estetica di Francesco Chiofalo

Ultimamente Francesco Chiofalo è al centro della notizia perché si è sottoposto a un intervento molto delicato e rischioso agli occhi. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha deciso di cambiare il colore degli occhi. E così è passato dai suoi marroni ai nuovi azzurri molto chiari. Non sono mancate le critiche, ma lui ha sempre detto di voler fare questa cosa senza però spingere altri a farlo, proprio perché sa che è un intervento pericoloso.

Tra l’altro di recente Chiofalo è stato anche ricoverato in ospedale poiché diceva che non ci vedeva più. In realtà il ricovero è avvenuto dopo un attacco epilettico (causato da una complicazione post operatorio dopo il tumore al cervello). Ma l’operazione che ha subito agli occhi l’ha portato a una ciecità temporanea che gli ha messo molta paura.

LEGGI ANCHE: I nomi maschili e femminili più diffiusi in Italia negli ultimi 10 anni: la classifica

Qualche anno fa Francesco si è sottoposto a un trapianto di barba. Sui social disse che aveva sempre desiderato la barba, ma non gli era mai cresciuta bella folta come avrebbe voluto. E così decise di fare un trapianto. Non dimentichiamo le punturine sulle labbra per farla un po’ più carnose. Adesso arriva un nuovo desiderio da parte sua che ha davvero dell’incredibile: Francesco Chiofalo vuole farsi allungare le gambe.

Sì, avete capito bene, vorrebbe acquistare probabilmente qualche centimetro in altezza che attualmente è di circa 1,75 m. Chiofalo lo ha dichiarato apertamente in un’intervista al settimanale Nuovo TV. Ma ha specificato che non lo farà subito o comunque nel breve periodo. Il giornalista che lo ha intervistato gli ha chiesto se fosse convinto di questo allungamento delle gambe. E lui ha risposto: “Sì, ma aspetto che la Comunità europea, di cui mi fido, renda legale l’operazione”.

Come è successo col cambio colore degli occhi, Chiofalo preferisce fare queste operazioni solo quando sono accertate dalla Comunità europea, senza rischiare di sottoporsi a certi interventi in altri Paesi dove comunque vengono fatte con grandi rischi.