Mara Venier posta una foto del marito in ospedale e svela cosa è successo

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Ottobre 2023

Mara Venier

La foto postata da Mara Venier

Nella giornata di ieri Mara Venier sui suoi profili social ha pubblicato un post con una foto (condivisa e poi eliminata invece tra le storie) di suo marito Nicola Carraro. Nell’immagine il produttore cinematografico si trova in ospedale, seduto su una sedia a rotelle mentre fa una videochiamata. I follower della conduttrice si sono subito molto preoccupati.

Poco dopo Mara Venier ci ha tenuto ad aggiornare i suoi fan sullo stato di salute di suo marito e, come dicevamo, ha pubblicato il post con la foto e la didascalia: “L’amore porta sempre bene”. La conduttrice ha voluto condividere con i propri fan il momento delicato, ma ha anche voluto rassicurare i suoi supporter: “Tutto bene. Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… e l’amore porta bene sempre….”.

Come spiegato nell’immagine in questione Nicola Carraro è seduto su una sedia a rotelle, tiene un telefono in mano ed è in videochiamata con il nipotino Claudio, noto a tutti come Iaio. Quest’ultimo è il primogenito del figlio della Venier, Paolo Capponi. Anche il marito di Mara Venier ha voluto spiegare la natura della sua presenza in ospedale. Tra i commenti del post pubblicato dalla conduttrice, infatti ha svelato: “Una broncoscopia andata bene”. Quindi tutto si è risolto, fortunatamente, in maniera positiva.

Ventata d’affetto giunta non solo dagli affezionati ammiratori di Mara Venier, ma anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tutti hanno voluto esprimere la loro vicinanza nei confronti della conduttrice e di suo marito Nicola Carraro: da Alberto Matano ad Alba Parietti per passare a Sandra Milo, Elisabetta Gregoraci e Patty Pravo. Questi sono solo alcuni dei volti noti che sono intervenuti sotto al post della Venier.

Anche Novella2000.it e Novella2000 mandano un abbraccio a Mara Venier e Nicola Carraro e siamo felici che tutto sia andato nel migliore dei modi.