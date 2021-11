1 La proposta di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli

Oggi è stata una giornata importante per Pierpaolo Pretelli, ospite in varie trasmissioni Rai per parlare di sé, del suo lavoro e anche della vita privata. Dopo essere stato a Oggi è un altro giorno, è arrivato ospite a La vita in diretta in cui era presente anche Mara Venier.

Tra varie battute, la conduttrice di Domenica In ha fatto una rivelazione che farà sicuramente piacere non solo a Pretelli, ma anche ai suoi fan. La Venier, infatti, ha dichiarato che, come già aveva annunciato proprio a lui, ha un’idea per introdurlo in questa edizione di Domenica In.

Come vediamo nel video qui sotto, Mara ha proprio detto che, una volta concluso Tale e quale show, ha pensato di inserire Pierpaolo nel cast del suo programma domenicale per qualche gioco particolare. Ma non ha voluto raccontare altro. Ecco infatti il momento in cui è stata data la notizia e la reazione di Pretelli che ha divertito tutti imitando Cristiano Malgioglio.

Qualche ora prima Pierpaolo si era proposto a Milly Carlucci per Ballando con le stelle…