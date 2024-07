Cosa è successo a Mara Venier? La conduttrice di Domenica In si è mostrata sui social con una bendatura all’occhio preoccupando anche i suoi fan. Andando ad analizzare varie ipotesi e guardando la foto, vi spieghiamo cosa potrebbe esserle successo.

Bendatura all’occhio per Mara Venier: cosa è successo alla conduttrice di Domenica In

Ha preoccupato molto i fan Mara Venier quando si è mostrato oggi sui social con un occhio bendato. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa un selfie in cui la vediamo un po’ provata e con un occhio fasciato. Nessuna spiegazione ma solo una scritta: “Mai tranquilla… Grazie prod Cusumano”.

Tanti sono stati i commenti sotto alla foto sia da personaggi famosi che da semplici fan. Ci sono stati molti messaggi di auguri di pronta guarigione, tanti cuori e anche domande su cosa le sia successo. Lei non ha risposto, ma facendo delle ipotesi riguardo il professore che l’ha operata e la stessa foto possiamo presumere cosa le sia successo.

Mara Venier si trova in una clinica romana specializzata oculistica, per la precisione nella Casa di cura San Domenico. Il dottor Cusumano è un professore specializzato in oculistica appunto, quindi la conduttrice è stata operata all’occhio. Che tipo di operazione? Ci sono tante ipotesi in ballo.

C’è chi parla di cataratta vista la tipologia del bendaggio. Ma altri fanno notare che la cataratta è un’operazione che si programma, mentre la Venier aveva annunciato le imminenti vacanze. Quindi potrebbe esserle successo qualcosa di improvviso che hanno richiesto un’operazione di urgenza probabilmente.

Mara Venier comunque sembra stare bene adesso, anche se appunto appare un po’ provata in volto. Noi comunque le auguriamo una pronta guarigione e che si riprenda molto presto.