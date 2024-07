Passano gli anni, ma certe abitudini non passano mai. E così Pierpaolo Pretelli, con un video, ha preso ancora un volta in giro la fidanzata Giulia Salemi. Il motivo? La showgirl passa le vacanze a dormire praticamente ovunque e lui ha foto e video che lo dimostrano.

Il video divertente di Pierpaolo Pretelli che prende in giro Giulia Salemi mentre dorme

Era agosto del 2023 quando Pierpaolo Pretelli pubblicò sui social un video di ritorno dalle vacanze con Giulia Salemi in cui prendeva in giro la fidanzata. Il motivo di questa ironia era dovuto al fatto che lei in vacanza non faceva altro che dormire, che fosse in hotel, sulla spiaggia o durante gli spostamenti.

È passato quasi un anno e la situazione non è cambiata. E così Pierpaolo continua la sua presa in giro a Giulia con un nuovo video. La coppia è stata in vacanza a Formentera ed è da poco tornata a casa. Invece di pubblicare i soliti video in cui ci sono foto e riprese delle belle vacanze e dei luoghi da sogno visitati, Pretelli ha scelto nuovamente di raccogliere tutti i momenti in cui la fidanzata si è data alla grande dormita.

Come si può vedere dal video qui sopra, quindi, Giulia Salemi continua a rilassarsi molto in vacanza, riuscendo a dormire praticamente ovunque. In tutto ciò Pierpaolo Pretelli sta lì accanto a lei ad aspettare che si svegli e a notare che, specialmente durante gli spostamenti, non è molto di compagnia.

Di recente riguardo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si è parlato di gravidanza. Alcune settimane fa, infatti, gli utenti hanno notato che la showgirl ha iniziato a seguire su Instagram un’influencer statunitense chiamata Stephanie Ike che è nota per i consigli che dà alle mamme su come gestire i loro figli soprattutto quando sono neonati. Oltre a questo c’è il fatto che che Giulia indossava praticamente sempre vestiti oversize o camicie del fidanzato. I due però non hanno detto nulla e dalle foto non sembra esserci una gravidanza in corso. Però tutto è possibile.