Mara Venier ha deciso di aprire il suo cuore a Belve raccontando di un periodo buio della sua vita, durante il quale è stata vittima di violenza. Ecco le sue parole.

Il racconto di Mara Venier a Belve

La prima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, vede tra gli ospiti Riccardo Scamarcio, Flavia Vento e Mara Venier. Proprio quest’ultima ha aperto al pubblico il suo cuore e ha confessato anche alcuni episodi dolorosi appartenenti al suo passato.

LEGGI ANCHE: Uomini e donne anticipazioni registrazione del 19 novembre

Tra questi, per esempio, possiamo citare quello relativo a una violenza subita. Francesca Fagnani ha mostrato una foto di Mara quando aveva circa vent’anni e l’altra l’ha commentato affermando: “Guardo la foto e dico ‘povera’“. Quando la presentatrice le ha chiesto spiegazioni, allora ha confessato:

“Perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire, per le quali mi hanno potuto fare del male, del male vero”.

“Si riferisce a un amore violento?” ha domandato a questo punto la giornalista. Mara Venier non si è sbilanciata sulla relazione con tale persone ma ha continuato: “A una violenza che mi è stata fatta… Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire. Non avevo la forza, a quei tempi era tutto diverso. Bisogna denunciare“. Un periodo buio che oggi, per fortuna, si è lasciata alle spalle anche se il dolore per quanto accaduto rimane.

La conversazione con Francesca Fagnani poi si è spostata anche su temi un po’ più leggeri, come per esempio il suo lavoro a Domenica In e il rapporto con il marito Nicola. Per recuperare tutta l’intervista, nel caso in cui ve la foste persa, vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay. Qui troverete anche le clip singole e tanti altri contenuti esclusivi su Belve e non solo.