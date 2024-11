Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni della puntata di Uomini e donne registrata il 19 novembre? Vediamo cosa è accaduto in studio tra persone cacciate, altre che se ne vanno e siparietti decisamente assurdi.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 19 novembre

Si è svolta oggi, martedì 19 novembre, una nuova registrazione di Uomini e donne per le cui anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Vi abbiamo già raccontato nel dettaglio che il tronsta Alessio è stato invitato ad andarsene dopo alcune segnalazioni che lo hanno portato a rimanere senza corteggiatrici. Inoltre anche il cavaliere Mario ha deciso di abbandonare il programma. Vediamo quindi cosa altro è successo.

Per quanto riguarda gli altri tronisti, si è parlato solo delle donne. A tal proposito, Francesca ha portato in esterna Paolo nonostante quello che era accaduto nelle scorse puntate. La tronista ha detto che si trova bene con lui e vuole costruire sempre di più. A questo punto Gianmarco si è alzato e ha lasciato lo studio. Lei ha deciso di seguirlo e non sono più rientrati.

Parlando di Martina, invece, ha portato in esterna il suo corteggiatore Gianmarco e ha detto che le era mancato il Gianmarco di sempre, quello cioè che aveva conosciuto all’inizio. Di lui apprezza il fatto che si sente capita e l’ascolta anche quando parla di cose banali. Ciro non è molto intervenuto.

Contiuiamo le anticipazioni di Uomini e donne con il Trono Over e partiamo proprio da Gemma e Fabio seduto al centro dello studio. Hanno raccontato che si sono baciati in esterna ed è arrivato il primo “ti amo” da parte di lui. La dama ha anche detto che ha voglia di andare oltre con lui, anche se non capisce perché in studio il cavaliere dice di non provare le stesse cose, mentre fuori ha molto trasporto. Da qui sono nati dei siparietti che hanno coinvolto anche Tina Cipollari. Infatti l’opinionista ha portato in studio il viagra per Fabio.

Concludiamo con Sabrina che è uscita con Diego, Tina l’ha attaccata. Lei continua a conoscere anche Maurizio, il quale esce anche con Gloria. E quest’ultima sta conoscendo anche il cavaliere Alessio. A tal proposito, lui ha passato delle serate anche con un’altra dama e ha detto di voler conoscere anche Morena. A questo punto si sono tutte alzate e lo hanno lasciato da solo al centro dello studio.