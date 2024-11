Durante la puntata de La Volta Buona, Guillermo Mariotto ha litigato con Rossella Erra, minacciando di andarsene. E non le ha risparmiato stoccate al veleno: “Traditrice e vipera”.

La lite tra Mariotto e Rossella Erra

Ballando con le Stelle è sempre motivo di discussione. E non solo perché Anastasia Kuzmina ha subito un infortunio, ma anche perché Sonia Bruganelli sta meditando il ritiro. Nel mentre di capire cosa succederà, Guillermo Mariotto e Rossella Erra hanno attirato l’attenzione del telespettatori per un altro motivo. A quanto pare infatti le tensioni non si verificano solo tra concorrenti e giuria in TV e dietro le quinte, ma anche tra giurati.

Proprio Guillermo Mariotto è stato protagonista della nuova puntata de La Volta Buona, dove ha avuto un diverbio acceso con Rossella Erra, anche lei giudice popolare di Ballando con le Stelle. Come mostrato dal video sottostante, il giurato ha utilizzato il suo solito ventaglio e in modo provocatorio ha attaccato Rossella: “Traditrice e anche vipera. Ha ferito alle spalle Furkan”.

La situazione tra una battuta e un’altra è degenerata, fino a che Guillermo Mariotto non ha minacciato di lasciare lo studio se non gli avessero dato la possibilità di parlare senza essere interrotto.

Proprio il giudice di Ballando con le Stelle ha ribattuto seccato: “Me ne vado se tu ti inserisci nella conversazione”. La discussione ha suscitato diverse reazioni sia tra i presenti che nel pubblico a casa. Caterina Balivo, nel mentre, si è trovata in difficoltà a placare l’alterco e riportare un clima sereno in studio.

C’è da dire che indirettamente anche Selvaggia Lucarelli è stata coinvolta nella disputa, attraverso delle critiche fatte da Mariotto.

A Ballando con le Stelle non c’è proprio pace. Vedremo se i due riusciranno a trovare una quadra e chiarire l’incomprensione avuta a La Volta Buona durante la puntata di ieri.