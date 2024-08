Nuovo intervento all’occhio per Mara Venier dopo l’ultima volta un mese fa. La conduttrice ha annunciato l’avvenuta operazione con un post pubblicato sui social network.

Nuovo intervento per Mara Venier

Solo il mese scorso Mara Venier si era mostrata sui social con un occhio bendato, distesa su un letto d’ospedale. Tra i fan c’è stata tanta preoccupazioni ma pochissime informazioni su quanto sarebbe successo. Né lei né suo marito Nicola Carraro sono entrati in merito e non hanno comunicato per quale motivo sia stata necessaria l’operazione.

Un’estate evidentemente ancora un po’ complessa per Mara Venier, dato che a distanza di un mese dall’ultima volta, si è sottoposta a nuovo intervento. La presentatrice ha condiviso una foto insieme al chirurgo con l’occhio destro bendato. A corredo dell’immagine, una didascalia, che mostra la conduttrice in compagnia del professore che si è preso cura di lei:

“La mia estate …..secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff”, ha pubblicato la Venier sul suo account di Instagram. Ecco l’immagine condivisa, che vede comunque la conduttrice sorridente.

Il post Instagram di Mara Venier

In tantissimi hanno lasciato un like e un commento sotto al post della presentatrice e hanno tentato di chiedere delucidazioni, augurandosi ovviamente che tutto sia andato nel migliore dei modi. I più sono però messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione, anche in vista della nuova stagione di Domenica In, in avvio a settembre.

Mara Venier al momento non ha commentato e vedremo se la conduttrice deciderà o meno di rendere noto il perché si sia sottoposta a due interventi chirurgici. Intanto il marito tra i commenti aveva escluso l’intervento alla cataratta.

In ogni caso Novella2000.it fa i migliori auguri a Mara Venier, in attesa di poterla rivedere in TV.