Lo scorso giugno, con un post sui social, Antonella Clerici ha rivelato di essersi sottoposta a un’operazione d’urgenza, durante la quale le sono state asportate le ovaie. Adesso a distanza di settimane la conduttrice torna a parlare di quanto accaduto e fa una rivelazione.

Le parole di Antonella Clerici

Sono anni che Antonella Clerici è nel cuore del grande pubblico e da sempre con la sua semplicità e la sua trasparenza è considerata una delle conduttrici più amate della tv di italiana. Due mesi fa tuttavia la presentatrice ha vissuto un momento non semplice, quando è stata operata d’urgenza a causa di una cisti ovarica. A seguito dell’intervento la Clerici, con l’onestà che da sempre la contraddistingue, ha rivelato che i medici le hanno rimosso le ovaie e sui social ha invitato gli utenti a non sottovalutare l’importanza della prevenzione. In queste ore nel mentre Antonella è tornata a parlare dell’operazione che ha affrontato lo scorso giugno e al settimanale Oggi ha rivelato:

“Avevo in testa un unico pensiero: ‘Meno male che l’ho scoperto. Adesso mi curo e andrà tutto bene’. Nelle situazioni difficili, dentro di me scatta una forza interiore che mi carica d’ottimismo”.

Ma non è tutto. Antonella Clerici, che nel mentre ha sempre ricevuto il sostegno e l’affetto della sua famiglia, ha poi ammesso che la cisti era in realtà un tumore. In merito la conduttrice ha dichiarato: “Sulle prime non avevo afferrato la situazione e pensavo che mi sarei operata dopo le vacanze estive. Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo”.

La Clerici, entrando nei dettagli, ha poi aggiunto: “Mi hanno spiegato una cosa che non sapevo. L’esame istologico ha accertato che avevo un tumore benigno ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in maligno. Si chiamano tumori borderline”. A oggi per fortuna Antonella sta bene e ancora una volta ha invitato il grande pubblico a non trascurare la prevenzione. Nel mentre a settembre la conduttrice tornerà in onda con È sempre mezzogiorno e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.