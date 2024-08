L’Italia ha un tifoso d’eccezione: Marco Mengoni! Il cantante è un grande appassionato di sport e, in modo particolare, di tennis. Sui social l’artista ha condiviso la sua reazione alla vittoria dell’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile di tennis.

Marco Mengoni, che gioia per la vittoria di Errani e Paolini

Non solo la musica! Tra le grandi passioni di Marco Mengoni c’è anche lo sport. Il cantante infatti è un grande amante del tennis. Spesso sui social si è mostrato mentre guarda le imprese dei nostri atleti italiani in giro per il mondo, da Jannik Sinner a Jasmine Paolini.

In questi giorni Marco Mengoni sta seguendo con grande entusiasmo, come tutti noi, queste Olimpiadi di Parigi 2024. E ieri ovviamente non poteva mancare all’appuntamento con la finale di doppio femminile, dove le nostre campionesse Jasmine Paolini e Sara Errani hanno conquistato una meritatissima medaglia d’oro.

Ma come ha reagito Marco Mengoni a questa vittoria? Il cantante di Ronciglione dopo l’ultimo punto decisivo ha esultato con un grido, come potete vedere da questo video. Una reazione che è diventata virale sui social, tanto che qualcuno ci ha scherzato su: “È intonato anche mentre grida”. Peraltro sempre Mengoni si è anche complimentato con Gregorio Paltrinieri per l’argento ottenuto poco prima.

marco mengoni intonato anche quando urla boh vorrei essere lui pic.twitter.com/z6yymhKXhZ — luchi (@lluchinoo_) August 4, 2024

A queste Olimpiadi di Parigi, peraltro, Marco Mengoni ha partecipato non solo da casa come tifoso, ma anche in prima persona. Come supporter speciale ha avuto modo di vivere da vicino diverse gare degli atleti dell’Italia team. Sui social l’artista ha realizzato una serie di video e foto, come se fossero delle vere e proprie cartoline di queste speciali giornate.

Per esempio Marco Mengoni ha seguito Jasmine Paolini nella sfida del singolare di tennis, contro la polacca, Magda Linette. Si è fatto fotografare anche insieme ai giganti dell’ItalVolley, anche loro vittoriosi in quell’occasione per 3-0 contro l’Egitto.

Pare proprio che Marco Mengoni ci abbia preso gusto e nonostante non abbia potuto assistere da vicino alla finale di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini, ha comunque cercato far sentire tutto il suo supporto alle campionesse olimpiche.