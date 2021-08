1 L’aumento di follower di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs, grazie al suo talento e alla sua forza fisica, è riuscito a conquistarsi la medaglia d’oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (posticipate al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus). Lo sportivo, inoltre, ha anche battuto un tempo record segnando 9.80, superando addirittura se stesso. Con una vittoria del genere, ovviamente, i follower aumentano su tutti i social. In questo caso prendiamo in considerazione Instagram.

In pase a un post di NotJustAnalytics, l’atleta negli ultimi tre mesi, in particolare tra il 1° agosto e il 2 agosto 2021, si è guadagnato 134.872 nuovi seguaci. Ha portato, perciò, il suo numero totale a 496.562 (anche se nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo la quota ha già superato la soglia dei 500mila follower). Dati, sicuramente, destinati a crescere sempre di più. Guardando più nel dettaglio la sua performance sul social, 18mila sono arrivati nella semifinale, 247.363 nella semifinale e 134.004 il giorno dopo. Secondo le stime, inoltre, il 94% dipende principalmente dalla vincita della medaglia d’oro.

Il profilo Instagram citato poc’anzi, inoltre, ci informa che Marcell Jacobs è stato menzionato molte volte da personaggi famosi su tutto il web. Solo sul suo profilo, infatti ,se ne contano almeno 66. Tra questi, per esempio, possiamo citare Fedez, Chiara Ferragni, Khabi, i giocatori della Nazionale Italiana di Calcio, l’Inter, Scuolazoo, Ghali e tanti altri ancora. Sicuramente questo ha influito molto sull’aumento esponenziale dei follower. Questa fortunata sorte, però, non è toccata soltanto a lui. Nella stessa giornata, infatti, il popolo italiano ha visto trionfare anche un altro suo connazionale.

Stiamo parlando di Gianmarco Tamberi, ovvero colui che ha vinto l’oro nel salto in alto. Ripercorriamo quello che è accaduto e scopriamo quanto è cresciuto su Instagram anche lui. Per scoprire tutte le informazioni sull’argomento continuate a leggere…