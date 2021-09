Marcell Jacobs ha chiesto la mano della sua fidanzata Nicole Daza: già scelta la data

1 La proposta di matrimonio di Marcell Jacobs

Lui lo aveva già annunciato e finalmente è arrivata la proposta di matrimonio tanto promessa. L’oro olimpico Marcell Jacobs ha chiesto la mano a Nicole Daza, la sua fidanzata. È successo ieri sera in occasione del compleanno della figlia che ha compiuto un anno.

In tarda serata, davanti ad amici e parenti, Marcell si è inginocchiato con un anello, mentre in fondo al campo da gioco in cui si trovavano è apparsa la scritta: “Mi sposi?”. Lei ovviamente ha detto sì e il campione oggi ha riportato tutto sul suo profilo Instagram con un post, ma anche con foto e video nelle storie.

E abbiamo anche già la data delle nozze. Marcell Jacobs, infatti, ospite la scorsa settimana a Verissimo da Silvia Toffanin, annunciò che avrebbe sposato Nicole Daza. Disse che ancora non le aveva fatto la proposta, ma che avevano già deciso la data: 17 settembre 2022. Queste le sue parole: “Abbiamo già scelto la data, il 17 settembre 2022 che è il compleanno di Nicole, anche se non le ho ancora fatto la proposta”.

Tantissimi auguri alla coppia e tanta felicità.

Intanto i fan del campione saranno felici di sapere che potrebbero vederlo a Ballando con le stelle…