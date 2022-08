Durante la puntata di Estate in Diretta, Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello duettano insieme su un brano di Myss Keta

Il duetto di Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello

A Estate In Diretta le sorprese non finiscono mai. A stupirci questa volta Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello in un duetto davvero curioso, su uno dei brani di Myss Keta.

Lei è senza dubbio una delle artiste più amate e in voga tra i giovanissimi nel panorama musicale italiano e il 27 maggio ha pubblicato il suo nuovo album “Club Topperia”. Tra i tanti brani spunta “Finimondo”, che porta la firma del re dei tormentoni estivi: proprio Edoardo Vianello. I due hanno avuto modo di duettare insieme, tra la parte rap della cantante e quella più dolce e melodica del cantautore.

Una canzone che di certo non passa inosservata e che, fin dal primo ascolto, canticchi subito. Talmente coinvolgente e travolgente che Marcello Cirillo ha deciso di riproporla durante Estate in Diretta, trasmissione di Rai 1 condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Lui come vedete dal video sotto interpreta la parte di Myss Keta, mente invece Edoardo Vianello il ritornello. Ecco qui un breve video…

Marcello Cirillo e Edoardo Vianello reinterpretano live “Finimondo” di M¥SS KETA. Il servizio pubblico che mi merito con l’#EstateInDiretta. pic.twitter.com/ZGM4sa00YS — Ivan Buratti (@ivanburatti) August 1, 2022

La canzone di Myss Keta, riproposta a da Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello dal sapore decisamente molto estivo. Una brano che raccoglie vari generi musicali. Si passa dal trap, al techno e il cyberpunk. Generi che sono proprio nello stile dell’artista meneghina, sempre attenta e al passo con i tempi. A questo si fonde la voce nel ritornello di uno strepitoso Edoardo Vianello, che tanto ci ha fatto sognare con i suoi pezzi, tra le hit più amate del panorama musicale italiano.

Insomma Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello si sono divertiti a riproporre questo brano a Estate in Diretta. Momento che ovviamente è stato catturato da alcuni utenti sul web, che ne hanno condiviso così le immagini. Chissà cosa ne penserà Myss Keta di questo duetto!

