Chi è Myss Keta? Età, vero nome, canzoni e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Myss Keta, dal chi è, all’età, alla maschera, alle canzoni, alla partecipazione a Sanremo, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Myss Keta

Nome e Cognome: Monica (in arte Myss Keta)

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Milano

Età: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: rapper

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Myss Keta non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @myss.keta

Myss Keta età, biografia e vita privata

Scopriamo chi è Myss Keta, ma anche come si chiama e quando è nata. C’è molto mistero dietro il personaggio della rapper. Su di lei, infatti, non si hanno alcun tipo di informazioni. Sappiamo che si chiama Monica, questo è il suo vero nome. In molti vorrebbero conoscere il luogo di nascita o l’età, tuttavia tutte queste notizie sono sconosciute.

Il personaggio di Myss Keta nasce nasce ad agosto 2013 da un’idea del collettivo Motel Forlanini, con lo scopo di suscitare scalpore e per cogliere tutti gli aspetti cultura underground di Milano. Sconosciuto anche il volto dell’artista. Come è noto, infatti, la rapper indossa sempre una maschera che le copre gran parte del viso, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

Della vita privata della rapper, purtroppo, non ci sono notizie.

Carriera

La carriera di Myss Keta inizia col la pubblicazione del primo singolo, Milano, Sushi e Coca, rilasciato nel 2013. A sostegno del pezzo esce anche un video, che ottiene un enorme successo mediatico, pur non mancando le polemiche. L’anno seguente esce il brano Illusione Distratta, fino a quando nel 2015 il suo personaggio ottiene una grande popolarità. Esce il infatti il video della canzone Burqa e Gucci, nel quale la cantante si mostra con una sorta di velo, che le maschera il viso dal naso in giù, insieme a un paio di occhiali da sole. Da quel momento questo look, che le garantisce l’anonimato, resta il suo marchio distintivo, anche durante le apparizioni pubbliche.

Nel 2016 Myss Keta pubblica il mixtape, L’angelo dall’occhiale da sera, mentre a fine anno esce la raccolta di successi L’angelo dall’occhiale da sera: Col cuore in gola. Nel giugno 2017, la rapper pubblica invece l’EP Carpaccio ghiacciato, preceduto dalla canzone Xanasas.

Solo nell’aprile dell’anno seguente esce il primo album di inediti, Una vita in Capslock, che ottiene un ottimo successo. Nello stesso anno esce l’autobiografia Una donna che conta, che racconta la vita del suo personaggio. Nel marzo 2019 pubblica il suo secondo album, Paprika, che si avvicina al genere trap, e vede al suo interno diverse collaborazioni, tra le quali quella con Gué Pequeno, con Gabry Ponte e con Mahmood.

Il 29 ottobre 2020, ha annunciato un nuovo EP, pubblicato il 13 novembre 2020, dal titolo Il cielo non è un limite. A seguire sono stati pubblicati due nuovi singoli: Giovanna Hardcore e Due. Nel 2021, invece, viene pubblicata la seconda parte dell’EP, Il cielo non è un limite – Lato B.

Myss Keta a Sanremo 2020

A febbraio 2020, per la prima volta Myss Keta prende parte al Festival di Sanremo 2020, diventando la co-conduttrice, insieme a Nicola Savino, de L’Altro Festival, in onda tutte le sere dopo la fine della kermesse musicale.

Per di più, come non bastasse, la rapper è salita anche sul palco dell’Ariston, nel corso della terza serata della manifestazione, per esibirsi con Elettra Lamborghini, tra i 24 Big in gara, nel brano Non Succederà Più, in occasione della puntata dei duetti.

Celebrity Hunted

Nel 2021, il 18 giugno per la precisione, è stata rilasciata la nuova stagione (la seconda) di Celebrity Hunted. Tra i protagonisti di quest’anno troviamo anche Myss Keta, in coppia con Elodie.

Ecco chi sono tutti i concorrenti che formano il cast:

Chi avrà la meglio tra loro?

Dove seguire Myss Keta: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Myss Keta, possono seguire la cantante tramite la sua pagina ufficiale Instagram, apprezzata già da diverse migliaia di fan.

Sul social network la rapper condivide con gli utenti gli scatti più belli della sua quotidianità e non mancano tutte le news sulla sua carriera e sulle sue canzoni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.