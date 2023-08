NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Il compleanno di Marcello Sacchetta

Quasi sicuramente rivedremo Marcello Sacchetta come ospite anche nella nuova stagione di Amici. Maria De Filippi, infatti, lo potrebbe richiamare come giudice esterno durante alcune sfide che si presenteranno nel corso della trasmissione di Canale 5. La stessa cosa dovrebbe valere anche per la moglie Giulia Pauselli, la quale dovrebbe tornare some ballerina professionista del talent.

Mentre aspettano l’arrivo di questi impegni lavorativi, Marcello ha festeggiato ieri sera i suoi 40 anni. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, possiamo vedere che ha celebrato questo importante traguardo circondato da tantissimi amici. Sono diversi i video e le foto in cui si tuffa in piscina oppure soffia sulle candeline della propria torta di compleanno.

Qui sotto, inoltre, possiamo vedere una fotografia che ritrae la sua famiglia al completo. Marcello Sacchetta, infatti, è sorridente accanto alla compagna Giulia Pauselli e al figlio Romeo Maria Sacchetta, il quale tra non molto compirà un anno d’età.

La dedica di Giulia Pauselli per il compleanno di Marcello Sacchetta

Lo scorso anno, in questo periodo, sui social avevano dato la conferma della venuta al mondo del bambino con il seguente messaggio:

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”.

Continuate a seguirci per tante altre news.