A inizio anno Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno annunciato a tutti di star aspettando il loro primo figlio. Di lì a poco anche la rivelazione che si sarebbe trattato di un maschietto. Per quanto riguarda il nome, invece, vigeva il riserbo più assoluto. L’idea di base, però, sarebbe stata quella di affiancare al nome maschile un nome femminile: “Ci piaceva tantissimo che alle spalle di un maschietto ci fosse la sensibilità di un nome femminile“. Hanno mantenuto la loro parola. Il piccolo, infatti, è stato chiamato Romeo Maria Sacchetta.

Entrambi i genitori sui loro profili Instagram hanno pubblicato la stessa foto (che potete vedere anche qui sotto) e lo stesso messaggio. Nell’immagine notiamo come il bambino tiene stretto il dito del papà, mentre la madre afferra con dolcezza il braccino del neonato. La descrizione dei post, invece, recita:

D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile.

Giulia Pauselli, nel mentre, per portare avanti la gravidanza ha dovuto abbandonare Amici. Sui suoi spazi social, infatti, ha mostrato mentre sgomberava il camerino dopo diversi anni di attività. Questo lo splendido messaggio:

Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto “nel mondo”.