NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Sanremo 2024

Renato Zero a Sanremo 2024?

Il Festival di Sanremo 2024 dovrebbe andare in onda, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, dal 6 al 10 febbraio. Manca ancora diverso tempo prima dell’edizione che vedrà per l’ultima volta alla conduzione, almeno per qualche tempo, Amadeus.

Tuttavia i lavori sono già in corso e tra pochissimi mesi conosceremo le canzoni in gara. Queste saranno annunciate alla finale di Sanremo Giovani a dicembre 2023.

Nel frattempo, però, continuano ad arrivare rumor anche per quanto riguarda la co-conduzione. Per il momento, come rivelato in precedenza dal presentatore, sappiamo solo che a presentare gli artisti in gara saranno i loro stessi colleghi che non si esibiranno quella sera. Ma chi terrà compagnia sul palco ad Amadeus?

Per il momento i nomi che sono stati fatti sono quelli di Gigi D’Alessio e di Ilary Blasi. Ad oggi tuttavia non abbiamo ancora alcuna conferma al riguardo e dovremmo attendere maggiori dettagli in merito. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Oggi, ad ogni modo, abbiamo un’altra anteprima in merito a un possibile ospite. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il profilo Twitter La TV secondo il quale sarebbe in arrivo Renato Zero a Sanremo 2024.

Anche in questo caso non ci sono notizie certe e possiamo solo prendere con le pinze quanto abbiamo appena scritto. L’artista romano è salito sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 1991 con la canzone “Spalle al muro“, classificandosi al secondo posto.

Continuate a seguirci per on perdervi tante altre news.