GF Vip 7: Marco Bellavia abbandona

È arrivata la notizia che tanti temevano in queste ore. Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa del GF Vip 7. Dopo giorni particolarmente difficili per lui, l’attore ha deciso di fare ritorno dalla sua famiglia. Probabile anche il fatto di sentirsi poco capito dai suoi compagni d’avventura avrà influito sulla sua decisione. Erano in pochi a dargli il proprio supporto e mostrarsi comprensivi con lui. I più hanno riservato dure parole e c’è persino chi ha banalizzato sugli attacchi di panico e d’ansia di cui soffre Marco.

Alfonso Signorini aveva spiegato già in puntata che con un team di esperti avrebbero seguito passo passo l’evoluzione e che, in qualsiasi caso, sarebbero intervenuti in aiuto a Marco Bellavia. A quanto pare dopo le ore difficili vissute nella Casa del GF Vip l’attore ha deciso di lasciare. Ecco il comunicato ufficiale del reality show:

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si apprende a riguardo.

I telespettatori appreso dell’addio di Marco al Grande Fratello Vip 7 si sono detti piuttosto dispiaciuti e indignati. Tante sono le critiche, infatti, contro il cast (eccetto nei confronti di qualcuno) per il trattamento riservato a Marco dal suo ingresso nella Casa fino a oggi.

Di questo e molto altro, probabilmente, se ne parlerà durante la puntata di lunedì, quando il GF Vip 7 tornerà a farci compagnia con il quinto appuntamento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.