Chi è Marco Bellavia? Età, vita privata e Instagram

Chi è Marco Bellavia, oggi concorrente del GF Vip 7? Ecco che cosa sappiamo su età, vita privata e Instagram.

Chi è Marco Bellavia

Nome e cognome: Marco Bellavia

Età: 58 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1964

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore, conduttore televisivo

Figli: ha un figlio, Filippo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @bellaviamarco

Marco Bellavia età e biografia

Andiamo più nel dettaglio e scopriamo chi è Marco Bellavia, concorrente del GF Vip 7. Nasce a Milano il 9 dicembre 1964. La sua età, quindi, è di 58 anni. Non abbiamo informazioni su altezza e peso.

Non sappiamo se abbia un fratello o una sorella. Stesso discorso si può fare sulla madre e sul padre.

Per quanto riguarda gli studi, invece, consegue la Maturità Scientifica. Poi si iscrive a Scienze Geologiche, ma allo stesso tempo comincia a lavorare come modello. Dopo tre anni abbandona il mondo universitario per concentrarsi su quello dello spettacolo.

La vita privata di Marco Bellavia: moglie e figli

Passiamo, adesso, alla vita privata di Marco Bellavia, concorrente al GF Vip 7, sotto il punto di vista sentimentale. Negli anni ’90, dal 1992 al 1995. ha avuto una relazione con Paola Barale.

Purtroppo non sappiamo se abbia una moglie perché pare essere molto riservato. Ha una compagna che si chiama Elena Travaglia ma non sappiamo se sono convolati a nozze. Per quanto riguarda i figli, ha solo un figlio nato nel 2007, ovvero Filippo.

Continuiamo con i social…

Dove seguire Marco Bellavia: Instagram e social

Dove seguire Marco Bellavia, che vediamo al GF Vip 7, sui social? Ha una pagina Facebook che aggiorna con regolarità.

Su Instagram ha un buon seguito e posta diverse foto del suo lavoro e della vita privata. Possiede, infine, anche un canale YouTube.

Carriera

La carriera di Marco Bellavia ha inizio nel 1986 quando recita nella serie TV Fininvest Love Me Licia. Qui interpreta il ruolo di Steve. Da questa nascono diversi spin off, come Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

In seguito aumenta la popolarità grazie alla trasmissione Arriva Cristina, per poi passare alla conduzione di Bim Bum Bam dal 1990 al 2001.

Nel 1996 realizza una sit-com intitolata La pattuglia della neve. Nel 2000, invece presenta la versione italiana di Robot Wars. Il 2001 lo vede entrare nel cast di Forum per un paio d’anni e successivamente è inviato di Stranamore.

Dal 2005 conduce il programma di cucina Snow Food. Nel 2022 approda al GF Vip 7. Oggi lavora come life coach e mental coach.

Programmi TV

Questi i programmi TV di cui è stato protagonista Marco Bellavia nel corso degli anni ’80, molti anni prima del GF Vip:

Love Me Licia (1986)

(1986) Licia dolce Licia (1987)

(1987) Balliamo e cantiamo con Licia (1988)

(1988) Arriva Cristina (1988)

(1988) Cristina (1989)

(1989) Cri Cri (1990)

(1990) Bim Bum Bam (1990-2001)

(1990-2001) Forum (2001)

(2001) Stranamore (2002)

(2002) Snow Food (2005)

(2005) GF Vip (2022)

Love me Licia e gli spin off

Grande fama gli è stata data dal personaggio di Steve. Marco Bellavia, infatti, recita nella fiction Love Me Licia e i sui spin off, ovvero Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

Fa anche parte del gruppo Bee Hive. Tutte queste basate sul cartone animato con la sigla di Cristina D’Avena.

Bim Bum Bam

Dal 1990 al 2001 diventa uno dei conduttori Marco. Insieme a lui possiamo menzionare, per esempio, Carlo Sacchetti, Manuela Blanchard, Roberto Ceriotti e tanti altri ancora.

Dal 1982 al 1990, invece, abbiamo visto alla guida dello show anche Paolo Bonolis.

Marco Bellavia a Forum

Dal settembre 2001 al dicembre 2022 Marco Bellavia affianca Paola Perego nel programma Forum come collaboratore.

Dopo questa esperienza, però, la sua carriera prosegue…

Stranamore

Nel 2002 Marco, prima di approdare al GF Vip, diventa inviato a Stranamore. Altri personaggi famosi che hanno ricoperto questo ruolo sono, per esempio, Paolo Brosio, Costantino Vitagliano, Alessia Mancini, Daniele Battaglia e tanti altri.

Passiamo, ora, all’esperienza al GF Vip 7…

Marco Bellavia al GF Vip 7

Marco Bellavia entra al GF Vip 7 a partire da giovedì 22 settembre 2022. La messa in onda avviene per due volte a settimana a partire dalle ore 21:45 su Canale 5. Le repliche potranno essere viste su Mediaset Infinity.

La diretta dalla Casa, invece, è disponibile h24 su Mediaset Extra e il sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Rimaniamo in attesa di più informazioni circa la sua partecipazione.

I concorrenti del GF Vip 7

Questi di seguito, ora, i concorrenti del GF Vip 7 oltre a Marco Bellavia:

Le opinioniste sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Alla conduzione, invece, come sempre Alfonso Signorini. Alla postazione social, ogni sera, vediamo Giulia Salemi.

Passiamo, ora, ai percorso del concorrente…

Il percorso di Marco Bellavia al GF Vip

Il percorso di Marco all’interno del GF Vip 7 ha avuto inizio giovedì 22 settembre 2022. Qui fa la conoscenza degli altri inquilini. Presto sapremo con chi farà amicizia e con chi litigherà.

1° e 2° settimana: Poco dopo il suo ingresso si avvicina a Pamela Prati. Si dichiara ma almeno per il momento lei non sembra interessata. Vedremo come proseguirà la loro conoscenza. Intanto Marco sta vivendo continui up & down in casa e spesso si è lasciato andare alle lacrime.

IN AGGIORNAMENTO

