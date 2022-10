1 I vipponi che difendono Marco Bellavia

Tutti i vippini sono contro Marco Bellavia, o quasi! Perché c’è anche qualcuno che lo difende e cerca in qualche modo di ascoltare e preoccuparsi per lui. Una di queste è Antonella Fiordelisi, preferita dal pubblico durante lo scorso televoto. L’influencer pare essersi schierata dalla parte dell’attore ed è molto dispiaciuta per le parole che alcuni coinquilini gli riservano quotidianamente.

Nelle scorse ore, tra l’altro, sempre Antonella Fiordelisi è stata molto carina con Marco Bellavia, ha voluto capire a fondo le sue problematiche e gli ha fatto da spalla. Atteggiamento questo che è molto piaciuto ai telespettatori, i quali sui social hanno voluto sottolinearlo. Come vediamo dal video, la Fiordelisi ha criticato le dure parole pronunciate da parte dei vipponi:

“Non stai bene, esci esci. Scusate ma non va bene. Sono io pazza forse. Se lo sto difendendo? Stamattina non è stato carino. Ho incrociato il suo sguardo e gliel’ho detto. E ma scusate, non è carino che dite ‘non stai bene, non stai bene’. Io quello che vedo lo dico, non mi interessa che non va bene, sono fatta così”, per poi allontanarsi dalla tavola.

Ma non è finita qui. Perché anche Luca Salatino ha mostrato il suo supporto a Marco Bellavia. In questo lo si sente dire che prova tenerezza verso il concorrente, mentre Giovanni Ciacci e Cristina Quaranta sono piuttosto lapidari e duri.

Luca: -“Me fa tenerezza Marco”

Giovanni: -“A me no”

Cristina: -“Ma si vede che è esaurito”

Ciacci: -“Cazzi suoi”



Io questo essere spregevole voglio vederlo fuori lunedì dalla porta rossa, sia chiaro sennò faccio la pazza#GFvip pic.twitter.com/6AR4v4Kugo — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) September 30, 2022

Continua, perché le parole di Luca Salatino a supporto di Marco Bellavia sono proseguite. E non solo le sue….