1 L’accusa a Marco Bellavia

Dopo tutto quello che è successo nella casa del Grande Fratello continua a far discutere il caso di Marco Bellavia. Questa volta a parlare è stata l’ex fidanzata Maryanna Bosis. Quest’ultima ha avuto una relazione lunga quattro anni con il vippone, come ha dichiarato in una lunga intervista con Tuo Magazine. Prima di tutto ha precisato che non pensa sia un bugiardo:

Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. […] Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. […] non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato, credo che sia sinceramente rimasto destabilizzato.

L’ex fidanzata, perciò, continua affermando che comportandosi nel modo che abbiamo visto in TV avrebbe ottenuto di nuovo l’attenzione del pubblico. Aggiunge che Marco Bellavia è una persona fragile e prosegue con pesanti accuse:

[…] credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. […]

L’ex compagna di Marco Bellavia, però, ha avuto anche belle parole nei suoi confronti, parlando di ciò che le piaceva di lui: “Il suo essere paterno con me, il prendersi cura della mia persona. Marco non è una persona forte, ne ha passate tante […]. È totalmente e giustamente devoto al figlio e per il suo bene ha dovuto abbassare la testa svariate volte. Marco è un grande papà e su questo non ci piove […]“.

