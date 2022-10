Marco Bellavia, l’ex moglie si scaglia contro Ginevra Lamborghini

1 Parla l’ex moglie di Marco Bellavia

Ieri sera nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato affrontato il caso Marco Bellavia, esploso dopo l’abbandono del conduttore. Come ormai ben sappiamo infatti il Vippone ha ammesso di avere alcuni problemi, ma a quel punto è stato deriso e messo da parte dai suoi coinquilini, che nel mentre sono finiti al centro della polemica. Ieri sera così la produzione del reality show è stata costretta a prendere seri provvedimenti, ed è così arrivata la squalifica per Ginevra Lamborghini, che ha pronunciato frasi gravissime nei confronti di Marco. Ma non solo. Successivamente è stato aperto un televoto flash che ha coinvolto Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Giovanni Ciacci, i 4 concorrenti che più di tutti si sono scagliati contro Bellavia. Ad avere la peggio è stato l’opinionista, che ha così lasciato la casa.

Nel mentre a commentare sui social tutto quello che è accaduto ieri sera nel corso della quinta diretta è stata Elena Travaglia. L’ex moglie di Marco Bellavia si è così scagliata contro Ginevra Lamborghini, che dopo la notizia della squalifica è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da un gruppo di Vipponi. A quel punto Elena ha affermato:

“Ciao ciao. Ma la consolano anche?”.

Nel mentre ieri sera, dopo la fine della diretta, a manifestare la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 a seguito del caso Marco Bellavia, sono state Sara Manfuso e Patrizia Rossetti. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.