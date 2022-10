1 La rivelazione di Gegia su Marco Bellavia

Gegia continua a tirare in ballo Marco Bellavia nel corso delle sue giornate al GF Vip. Alcuni vipponi, in particolare, Antonella Fiordelisi non riesce proprio a perdonarle il comportamento che ha avuto con il gieffino durante la sua permanenza. Tanto che ieri pomeriggio è scoppiata una discussione nella quale l’attrice ha affermato:

Te lo sto spiegando, sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco perché sono una str**za. […] È impietosa sta donna. Mamma mia, aiutatemi. Probabilmente è stata anche la tensione per il televoto che mi ha fatto piangere, è stato un insieme di cose. Tu sei attaccabrighe, staresti tutto il giorno a litigare. Tu stravolgi la realtà, distruggi le persone. Mi stai distruggendo, sono dieci giorni che dici cose cattive. Mi stai facendo del male quindi tu non sei diversa da me. Tu mi stai facendo stare male, è colpa tua. Tu sei insensibile verso di me. Io Marco non l’ho mai accusato, tu mi stai accusando da giorni.

Anche ieri sera durante le nomination c’è stato un altro scontro tra le due e la sportiva ha affermato: “Vattene, vattene da questa casa se non stai bene. Tu sei laureata in psicologia? Tu? Che non capisci niente?“. In queste ultime ore, però, Gegia è tornata a parlare di Marco Bellavia per l’ennesima volta. Qualche giorno fa aveva raccontato di alcuni presunti comportamenti particolari avuti dal vippone che dormiva nel letto con lei. Nel video qui sotto ha aggiunto:

Con questo fatto i Marco tutti dicono “che me**a che è Gegia”. Ma voleva fare cose nel letto! Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto “sei matto? Tu non stai bene”. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso.

Quando credi di aver sentito ogni cattiveria ma Gegia ricorda di aver ancora qualche cartuccia..#GFvip #gfivip #GFVIPParty #GrandeFratelloVip

Rimettete dentro la Lamborghini che avete sbagliato persona..sbagliare è umano, perseverare è diabolico! pic.twitter.com/g3qHyCLWYO — Stellacadente (@Stella09Cadente) October 7, 2022

Vedremo se Marco Bellavia replicherà a queste affermazioni di Gegia. Le notizie proseguono…