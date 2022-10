1 Antonella Fiordelisi vs Gegia

Non si placano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 7. Poco fa infatti c’è stata un’accesa lite tra Antonella Fiordelisi e Gegia, che non è passata inosservata. Come sappiamo la schermitrice è stata una delle poche ad aver preso da subito le parti di Marco Bellavia, attaccando allo stesso tempo coloro che l’hanno deriso. A finire nel mirino di Antonella c’è stata anche Gegia, con la quale da giorni sta avendo dei battibecchi. In particolare alla Fiordelisi non è andato giù il fatto che l’attrice sia scoppiata a piangere al momento dell’eliminazione di Giovanni Ciacci, non mostrando, secondo il suo pensiero, segni di pentimento verso Bellavia. Poco fa così Antonella è tornata sulla questione, e ha chiesto a Gegia il perché delle sue lacrime, provocandola. La Vippona ha così sbottato (QUI per il video), e a quel punto ha affermato:

“Te lo sto spiegando, sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco perché sono una str**za. […] È impietosa sta donna. Mamma mia, aiutatemi. Probabilmente è stata anche la tensione per il televoto che mi ha fatto piangere, è stato un insieme di cose”.

Non è mancata la replica di Antonella, che a quel punto ha aggiunto:

“Oh, brava. Questa è la verità, sei te stessa, brava. Ora è sé stessa, così come la vedete adesso. Tu sei sensibile solo per le cose tue, non per le cose degli altri”.

Gegia tuttavia ha proseguito il suo sfogo contro Antonella Fiordelisi, affermando:

“Tu sei attaccabrighe, staresti tutto il giorno a litigare. Tu stravolgi la realtà, distruggi le persone. Mi stai distruggendo, sono dieci giorni che dici cose cattive. Mi stai facendo del male quindi tu non sei diversa da me. Tu mi stai facendo stare male, è colpa tua. Tu sei insensibile verso di me. Io Marco non l’ho mai accusato, tu mi stai accusando da giorni”.

Le tensioni tra Antonella Fiordelisi e Gegia tuttavia non si sono ancora placate e senza dubbio anche nella puntata di questa sera ne vedremo di belle. In queste ore nel mentre la schermitrice si è avvicinata ancora di più a Edoardo. Andiamo a vedere cosa è accaduto.