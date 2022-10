1 La stoccata della pagina Instagram di Bellavia

Marco Bellavia, come detto nei precedenti articoli, ha lasciato il Grande Fratello Vip 7. Una decisione a quanto pare inevitabile, data anche la situazione dentro le quattro mura, con i vipponi quasi tutti contro di lui. Spesso si è è parlato in Casa dei problemi di salute dell’attore, di cui lui stesso ha parlato con i concorrenti.

A distanza di una settimana questa situazione ha portato Marco Bellavia a lasciare il programma. Alfonso Signorini aveva spiegato che il tutto era costantemente sotto controllo, ma ci si aspettava anche un comportamento differente da parte dei degli altri inquilini. Cosa che, invece, non è successa se non con qualcuno.

Ora che Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il programma, le reazioni da parte del web sono davvero tantissime. Da amici e colleghi, ex vipponi e fan, tutti si sono schierati dalla sua parte. Proprio nella pagina Instagram del vippone è spuntata fuori la testimonianza di una ragazza che ha avuto Marco come mental coach. Un intervento a nome di tante persone che hanno avuto modo di lavorare con lui. Pensiero che è stato poi condiviso nel profilo ufficiale di Marco:

“Sono una delle ragazze che ha avuto Marco come mental coach. Ero a terra e lui mi ha sollevato. E così anche altri ragazzi e ragazze che hanno fatto il corso con me. Marco non sta male. L’abbiamo sentito fino a due settimane prima che entrasse (noi non sapevamo nulla). Sono quelle persone dentro la Casa che lo hanno portato al limite. Non siamo pazze o visionarie!!!”.

La storia Instagram condivisa da Marco Bellavia

Insomma anche chi lo conosce crede che Marco Bellavia abbia subito il contraccolpo a causa degli atteggiamenti dei vipponi nei suoi confronti e portato al limite. Secondo molti infatti quasi nessuno gli ha dato possibilità di esprimere e affrontare le proprie fragilità, come invece lui aveva richiesto. E anche nella Casa del GF Vip le reazioni sono state molto molto diverse…