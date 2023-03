NEWS

Nicolò Figini | 30 Marzo 2023

GF Vip 7

Marco Bellavia dalla parte di Nikita

Nell’ultima diretta del GF Vip 7 Nikita Pelizon è stata eletta finalista e ha ricevuto la sorpresa dei genitori. Momenti per lei molto importanti che però non sono stati apprezzati da tutti i vipponi dentro la casa. Tanti di loro, infatti, mentre dentro la casa stavano andando in onda queste immagini si sono alzati e se ne sono andati per la loro strada. Ma che cosa c’entra Marco Bellavia in tutto questo? Prima di parlarne dobbiamo spiegare la situazione.

Lo stesso conduttore, in seguito, li ha rimproverati per tale comportamento, evidenziando la loro mancanza di rispetto ed educazione. L’unica a rimanere seduta è stata Milena, la quale ha poi affermato in confessionale:

“Non è il problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che in quel momento non ti va o non ti senti di farlo. No, non è quello. Il problema è che tante persone se ne sono andate. E non hanno condiviso un momento che poteva essere appunto un momento bello“.

Marco Bellavia difende Nikita

A intervenire è stata anche Nikita stessa: “A casa, a parte Milena, nessuno ha mostrato chissà che interesse. Questo senso di unione di cui si parlava… e sentirmi dire che io ero peace and love e non lo ero del tutto. Mi sa che era più un discorso che facevano a loro stessi”. Nella foto qui sopra, invece, leggiamo il commento di Marco Bellavia.

L'ex vippone ha pubblicato il video del momento in questione e poi ha scritto: "Anche per questo spero vinca Nikita. Sportività parola assente nel vocabolario degli altri finalisti".