Marco Bellavia rompe il silenzio dopo l’abbandono al GF Vip 7

1 Le prime parole di Marco Bellavia

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Marco Bellavia ha abbandonato il GF Vip 7. Come ormai tutti sappiamo il conduttore ha ammesso di avere alcuni problemi legati alla sua salute mentale, tuttavia a quel punto è stato attaccato, deriso e lasciato da parte dai Vipponi del reality. Marco così, non riuscendo più a sostenere la situazione pesante, ha deciso di lasciare la casa, per ricevere tutto l’aiuto necessario all’esterno. Nel mentre sul web, e non solo, è partita una lunghissima polemica, al punto che gli autori del programma sono stati costretti a prendere seri provvedimenti. Ginevra Lamborghini, che ha speso parole gravissime nei confronti di Marco, è stata così squalificata, mentre Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, che a loro volta hanno pronunciato fortissime dichiarazioni, sono finiti al televoto flash. Ad avere la peggio è stato lo stylist, che ha lasciato la casa immediatamente.

Nel mentre sui social diversi volti del mondo dello spettacolo, e milioni di utenti, hanno preso le parti di Marco Bellavia. Il conduttore nel mentre poco fa è tornato su Instagram e per la prima volta ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto ieri sera nel corso della diretta. L’ex Vippone ha così fatto un piccolo sfogo, affermando:

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà, in cambio di…?”.

Nel mentre dopo l’abbandono di Marco Bellavia, poche ore fa due Vippone hanno meditato di lasciare a loro volta il GF Vip 7. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che è accaduto.