1 Marco Carta si è lasciato con Sirio

Dopo sette anni la relazione tra Marco Carta e Sirio è terminata. A darne conferma è stato il cantante stesso su Instagram durante la presentazione del suo nuovo singolo “Sesso Romantico“. Queste le sue parole come riportato anche da Isa e Chia:

Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me. Un’incredibile avventura dalla quale non sempre ne sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che, anche se dopo 7 anni, ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi). Ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica.

Un annuncio che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan di Marco Carta. Questo perché alla fine del 2020 aveva parlato a Verissimo di matrimonio e di conseguenza anche del suo coming out avvenuto tempo prima:

Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia. […] È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete.

La separazione è avvenuta qualche tempo fa ormai. Marco Carta, infatti, sembrerebbe star frequentando un nuovo ragazzo. Andiamo a scoprire qualche informazione in più su di lui…