1 A seguito dei gossip, Marco Carta ha svelato di aver rifiutato il Grande Fratello Vip 4, ma adesso a parlare è Alfonso Signorini

Sono ormai alcuni mesi che al centro dell’attenzione mediatica c’è Marco Carta. Dopo lo scandalo che l’ha travolto, il cantante sardo ha cercato di voltare pagina, e di lasciarsi alle spalle tutta la bufera. E sembrerebbe esserci riuscito. L’artista ha infatti trovato l’amore e la serenità, e solo nelle scorse settimane ha finalmente presentato per la prima volta il suo fidanzato, Sirio. Nel mentre da qualche giorno un nuovo gossip pare coinvolgere l’ex vincitore di Amici. Secondo i rumor, infatti, pare che Marco fosse in lizza per diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, in partenza a gennaio. Tuttavia a seguito dei gossip, Carta ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta di partecipare al reality, preferendo concentrarsi su altro. Ad intervenire, però, adesso è Alfonso Signorini, conduttore del programma, che svela la verità in merito. Leggiamo le sue parole in merito.

Dopo essere stato accusato di furto alla Rinascente di Milano, Marco Carta ha dovuto affrontare un lungo e chiacchierato processo, conclusosi solamente pochissime settimane fa. A seguito delle indagini, è stata stabilita la totale estraneità dai fatti del cantante, che è stato così assolto da tutte le accuse. A quel punto l’artista ha ripreso in mano la sua vita, certo della sua innocenza. Nel mentre Marco al momento sembrerebbe aver trovato la felicità, al fianco del suo compagno, e non è escluso che a breve possano arrivare nuove news per i suoi fan, che da sempre lo supportano e lo sostengono.

In attesa di scoprire quali saranno le sue prossime mosse, per qualche giorno si è mormorato che Marco Carta potesse entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 4. Ciò nonostante il cantante ha annunciato di aver rifiutato di prendere parte al reality, pur essendoci stata, almeno apparentemente, una proposta. A svelare la verità e a fare chiarezza in merito adesso ci ha pensato Alfonso Signorini, che racconta cosa è accaduto.