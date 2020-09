1 Dopo aver assistito all’arrivo di Angela Chianello su Instagram, Marco Cartasegna attacca il celebre volto di “Buongiorno da Mondello”, facendo un lungo sfogo

Da alcuni anni Marco Cartasegna ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista. Da allora l’imprenditore ne ha fatta di strada, pur non essendo state esente dal gossip e dal pettegolezzo. Impossibile infatti dimenticare la relazione con Soleil Sorge, che per mesi ha fatto discutere l’Italia intera. Dopo la fine della storia, a Marco sono stati attribuiti altri flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. Solo qualche mese fa però Cartasegna ha fatto discutere il web per alcune controverse dichiarazioni sul Coronavirus, che non sono passate inosservate. Adesso l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi finisce nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, stavolta però per un motivo del tutto differente.

Come è ormai ben noto solo qualche ora fa ad arrivare per la prima volta su Instagram è stata niente che meno che Angela Chianello, l’ormai celebre volto di “Buongiorno da Mondello”. In soli tre giorni il profilo è stato seguito da oltre 165 mila utenti, finendo naturalmente al centro dell’attenzione del web. A quel punto ad intervenire è stato proprio Marco Cartasegna, che indignato di quanto accaduto si è duramente schierato non sono contro la Chianello, ma anche contro l’Italia intera. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“L’Italia è il paese in cui la signora Angela da Mondello, nata per avere detto “Non c’è n’è Coviddi” ha 150k persone che la seguono in un giorno dall’apertura del profilo. […] Meritiamo la m**da in cui stiamo affogando”.

Naturalmente le parole di Marco Cartasegna contro Angela Chianello non sono passate inosservate, e diversi utenti si sono trovati d’accordo con l’ex tronista. Nel mentre in queste ore a far discutere è stata anche Soleil Sorge, che è stata beccata in compagnia di Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice però ha fatto chiarezza sulla situazione, svelando cosa è accaduto in realtà. Rileggiamo le sue parole.