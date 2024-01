Alessandro si becca la prima “furia Mariana” del 2024! La De Filippi critica anche Tina (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2024

Uomini e donne

Durante la puntata di Uomini e donne Maria De Filippi è intervenuta nella dinamica che coinvolgeva Alessandro, Cristina e Asmaa. La conduttrice ha criticato il comportamento del cavaliere e poi ha avuto da ridire anche sulle opinioni di Tina Cipollari.

La ramanzina di Maria De Filippi ad Alessandro e Tina Cipollari

La puntata di questo pomeriggio, giovedì 11 gennaio, di Uomini e donne si è aperta col continuo della discussione di ieri. In pratica Alessandro era uscito con Asmaa e l’aveva corteggiata anche, ma poi in studio aveva detto di essere interessato a Cristina. A quanto pare il cavaliere aveva usato Asmaa per far ingelosire Cristina e capire se poteva convincersi ad uscire con lui. Ovviamente Asmaa ci è rimasta male.

Da qui, come dicevamo, è uscita una discussione che ha coinvolto anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. A un certo punto, allora, è intervenuta anche Maria De Filippi che ha sbottato prima con il cavaliere e poi anche contro Tina. Su Alessandro ha detto: “Tu esci con lei perché la vuoi conoscere, perché sei attratto fisicamente e ci sta. Che condividi con Cristina ‘forse esco, forse lascio il numero, forse non lascio il numero’…secondo me è proprio poca roba. Poca roba condividere con la persona che ti piace di più che forse esci con una che ti piace di meno. E quando esci con questa qua però ci provi. Se questo è un comportamento corretto, per me no”.

Successivamente ha criticato anche la difesa di Tina nei confronti di Alessandro. Infatti la conduttrice ha detto all’opinionista: “Tu Tina te lo salesti mangiato. Mo’ ti è simpatico e gli dai ragione comunque sia. Oggi non hai attaccato Cristina che normalmente te la mangi. Cristina l’ho sempre difesa io dagli attacchi tuoi. La differenza è che non esce con Armando, ma esce con Alessandro che ti è simpatico”.

La questione è sembrata finita lì. Ma è stata riaperta quando si è parlato di Ida e di una segnalazione sul suo corteggiatore Mario. Per rispondere a una domanda di Maria De Filippi, Alessandro è tornato sull’accusa di poco prima e ha voluto difendere la sua posizione. Ma a questo la conduttrice ha di nuovo replicato sbottando: “Non discuto che tu esci con Asmaa, discuto che tu di Asmaa parli con Cristina”. E poi ha concluso con: “Siete tutti santi, improvvisamente siete tutti santi e lui è l’unico uomo cattivo a cui piace una bella donna”, riferendosi al corteggiatore Mario.