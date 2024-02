Marco Maddaloni, la moglie Romina si sfoga contro gli hater

NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

A seguito di quanto accaduto di recente nella casa del Grande Fratello, numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare Marco Maddaloni e la sua famiglia. Adesso Romina, moglie del judoka, interviene e si sfoga contro gli hater.

Lo sfogo della moglie di Marco Maddaloni

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando Marco Maddaloni ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality show. In breve il judoka ha stretto delle belle amicizie, tuttavia spesso è finito anche al centro di diverse liti che non sono passate inosservate. Solo mercoledì sera, nel corso della diretta del programma, Marco ha avuto un’accesissima discussione con Beatrice Luzzi, con la quale ormai non sembrerebbe esserci feeling. I due gieffini infatti sono ai ferri corti e pare che tra loro non ci sia, almeno per il momento, possibilità di chiarimento. Solo poche ore fa come se non bastasse l’attrice ha dato il buongiorno al suo compagno d’avventura, venendo però completamente ignorata.

A seguito di quanto accaduto di recente così numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare duramente non solo Marco Maddaloni, ma anche la sua famiglia sui social. In queste ore così a rompere il silenzio per la prima volta è stata Romina Giamminelli, moglie del judoka, che su Instagram ha fatto un forte sfogo contro gli hater. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono affatto passate inosservate:

“Sono stanca, esausta e amareggiata. Tanto odio e disprezzo nei confronti della mia famiglia non si può descrivere. Insulti e offese soprattutto nei confronti dei miei bimbi. BASTA!”.

Naturalmente le parole della moglie di Marco Maddaloni hanno attirato l’attenzione del web e in molti hanno preso le sua parti, schierandosi contro le malelingue che stanno attaccando la famiglia del judoka. Il gieffino intanto prosegue il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ci regalerà ancora tante emozioni.