NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

Prosegue la spaccatura tra Beatrice Luzzi e il resto della casa: l’attrice infatti dà il buongiorno a Marco Maddaloni ma lui la ignora completamente.

Beatrice Luzzi ancora solo contro tutti

È ormai sempre più evidente che Beatrice Luzzi sembrerebbe essere sola contro tutti all’interno della casa del Grande Fratello. Solo mercoledì sera, nel corso dell’ultima diretta del reality show di Canale 5, l’attrice si è scontrata con gran parte del gruppo, in particolare con Marco Maddaloni, e a quel punto a intervenire è stato anche lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore ha fatto notare all’intero gruppo come spesso Beatrice venga isolata e in merito ha affermato:

“C’è un’immagine di contenuti di una persona accerchiata. Un gruppo contro uno, mi pare palese. Molto spesso la stessa Beatrice si sente isolata, si sentono parole come branco contro il singolo. E questo ha delle valenze importanti. Da un punto di vista formale quando Beatrice parla di branco non sbaglia, dato che si parla di persone con un comune sentire contro un singolo”.

Sembrerebbe però che le parole di Signorini, che ha invitato non solo la casa ma anche la stessa Beatrice Luzzi a riflettere, non siano servite a nulla. Poche ore fa infatti è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. Tutto è iniziato quando l’attrice, che si trovava in cucina, ha dato il buongiorno a Marco Maddaloni, che si era svegliato da poco. A quel punto però il judoka ha completamente ignorato Beatrice e le è passato accanto senza rivolgerle parola.

beatrice che da il buongiorno a maddaloni e manco viene ricambiato 🥶 è lei però che si auto isola, ci teniamo a puntualizzare #GrandeFratello pic.twitter.com/JtXcXudvuZ — soso (@lettoregolare) February 16, 2024

Il video del momento ha fatto il giro del web in pochi minuti e in molti sui social hanno duramente condannato il comportamento di Maddaloni. I più come se non bastasse hanno ovviamente preso le parti della Luzzi, che nel mentre inizia ad avvertire un certo disagio all’interno della casa.