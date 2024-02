Scontro di fuoco tra Maddaloni e Beatrice! Un filmato inedito costringe Signorini a intervenire

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

La gita fuori porta per i concorrenti della Casa del Grande Fratello l’8 febbraio si è tramutata in una discussione durissima. Si è verificata infatti un’accesa lite tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, dove i due non se le sono mandate a dire. Stasera in puntata tutta la verità con il filmato inedito, mai visto prima, di quanto accaduto!

Marco Maddaloni, lo scontro con Beatrice

Quando il Grande Fratello ha annunciato ai concorrenti che avrebbero trascorso qualche momento di relax lontani dalla Casa? Ecco ci si è rilassati ben poco, dato che Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi si sono resi protagonisti di una lite. Ma che è successo?

Mentre Marco Maddaloni parlava con Rosy Chin, Beatrice Luzzi pare abbia detto delle frasi interpretate come provocatorie da tutti anche se l’attrice ha dato una versione dei fatti diversa, dicendo che le cose si sarebbero svolte diversamente. Il tutto ha fatto scoppiare una lite: “Ti sei rubata due persone che hai monopolizzato. Hai detto che ci mancava un altro napoletano”.

Sempre Marco Maddaloni ha detto che Beatrice Luzzi avrebbe logorato e deviato il percorso di Vittorio dentro la Casa: “Non ti porterai dietro questa esperienza, al massimo qualche persona. Sei una bella persona ma sei avida e ti sei tenuta per te quello che hai”. Frasi queste che avrebbero ferito la Luzzi, la quale ne ha sottolineato il peso.

Si sono poi alzati i toni e in tanti si sono detti a favore di Marco Maddaloni e contro Beatrice Luzzi. Il judoka ha aggiunto: “Già ci ha messo poco per farci digerire questo pranzo, non facciamo il tutti contro Bea”.

Stasera Marco Maddaloni ha accusato Beatrice Luzzi del suo atteggiamento sbagliato nei suoi confronti e in quello degli altri: “Hai nominato mio figlio e la mia famiglia durante una discussione e non c’entrava nulla. Mi hai zittito come se fossi un cane. Io le avevo offerto di parlare davanti a un caffè”.

I ragazzi hanno avuto modo di passare una giornata speciale… ma a fine pasto si è accesa una scintilla tra Marco e Beatrice. #GrandeFratello pic.twitter.com/pKTfjUJwsH — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

L’intervento di Signorini

Tutti in Casa sono intervenuti e hanno preso le parti di Marco Maddaloni. Anche Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare un discorso serio sulla faccenda:

“C’è un’immagine di contenuti di una persona accerchiata. Ma un gruppo contro uno, mi pare palese. Molto spesso la stessa Beatrice si sente isolata delle volte, si sentono parole importante come branco contro il singolo. E questo ha delle valenze importanti.

Da un punto di vista formale quando Beatrice parla di branco non sbaglia, dato che si parla di persone con un comune sentire contro un singolo. Però dico io che anche lei ne convenisse, c’è branco e branco. Nulla ha a che vedere con quello che si legge sui giornali e si sente in TV. Lei ha tutti gli strumenti per fronteggiare questa situazione, ma sarebbe in grado di estirpare il tutto fin dall’inizio”.

Alfonso fa una riflessione importante insieme ai ragazzi: si parla di conflitti tra singoli e gruppo. #GrandeFratello pic.twitter.com/COj6vpRmvg — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Il tutto ha generato un lungo dibattito in Casa, in cui però Alfonso Signorini ha invitato alla riflessione non solo Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi ma anche tutti gli altri concorrenti sui loro atteggiamenti. Faranno tesoro di queste parole?