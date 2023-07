NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

Grande soddisfazione per Marco Mengoni

Ieri sera, con un concerto evento al Circo Massimo di Roma, si è ufficialmente concluso il tour di stadi di Marco Mengoni. A seguito di un anno ricco di successi, iniziato la scorsa estate con i live a San Siro e all’Olimpico, e proseguito con la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision 2023, il cantante può ritenersi più che soddisfatto dei traguardi raggiunti. Proprio in occasione del live al Circo Massimo, che è stato una vera festa, diversi colleghi e amici hanno raggiunto Marco sul palco, da Gazzelle, a Elodie, a Bresh, a Samuele Bersani, fino ad arrivare ad Ariete. Ben 60mila le persone presenti a Roma, che si sono unite a Mengoni nel celebrare questo incredibile viaggio. Poco prima di dare il via al concerto, l’ex volto di X Factor si è collegato col Tg1 proprio dal palcoscenico, e visibilmente emozionato ha affermato:

“Questo è stato un viaggio eccezionale. Ho ringraziato in tutti i concerti tutti coloro che mi hanno permesso di fare tutto questo, è tutto grazie ai fan. Li ringrazio tutte le sere che sono sul palco. Questa è la prima volta che mi trovo sul palco prima di iniziare il concerto. È uno dei regali più belli che mi abbiano fatto nella vita, è tutto pazzesco”.

Anche durante lo spettacolo al Circo Massimo, Marco Mengoni non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, ringraziando nuovamente tutti coloro che l’hanno supportato e sostenuto in questi mesi. Adesso per il cantante inizia una nuova sfida. Nei prossimi mesi infatti Marco darà il via al primo tour della sua carriera nei palazzetti europei, e i biglietti stanno già andando a ruba.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Mengoni, che senza dubbio non deluderà le aspettative del fan.