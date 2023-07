NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

Parla Nikita Pelizon

Come è ben noto, nella casa del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon ha avuto modo di ritrovare il suo ex Matteo Diamante. Poco a poco così i due si sono riavvicinati e in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma. Dopo la fine del reality, gli ex Vipponi si sono frequentati per diverse settimane, tuttavia sembrerebbe che da qualche giorno Nikita e Matteo abbiano messo nuovamente un punto alla loro storia. Proprio Diamante infatti ha ammesso di aver chiuso con la Pelizon, annunciando così la rottura. Adesso però a parlare è proprio la modella. Con un lungo sfogo sui social, Nikita ha dato la sua versione dei fatti, spiegando perché è finita nuovamente la conoscenza con Matteo. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi spiace aver letto moltissime cavolate in queste settimane, a cui non ho voluto rispondere. Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanata in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro. Ecco il motivo del mio voler rimanere single. Mi spiace che molti di voi abbiano messaggiato per ore riguardo quello che considero la mia vita privata. I panni sporchi per me si lavano in casa, non si spiattellano ai 4 venti senza sapere spesso manco con chi si sta parlando il più delle volte”.

E ancora Nikita Pelizon ha aggiunto:

“Mi spiace, ma sono anche grata del fatto che chi era presente quando ribadivo che eravamo liberi e che non ero innamorata, non abbia alimentato tutto ciò. Mi spiace essermi sentita paragonare, da alcuni che mi seguivano, a chi nella casa mi ha fatto soffrire di più. E mi spiace che non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene ma…basta”.

Infine Nikita Pelizon, lanciando delle frecciatine a Matteo Diamante, conclude:

“Sono una romanticona, anch’io vorrei vedere l’amore ovunque. Al contempo la mia felicità non nasce dall’avere un uomo vicino. Ammiro le donne che si sentono COMPLETE da sole, che lavorano su sé stesse per arrivare a tal punto, LIBERE e che stanno per anni single piuttosto. A me non basta il corteggiamento. Voglio una persona da ritenere ESEMPLARE che non mi consideri una sua proprietà, non solo a parole ma anche a fatti e che, NON MI FACCIA MAI PROVARE IMBARAZZO IN NESSUN CONTESTO. Detto questo, siamo tutti diversi e chiaramente nessuno di noi è per tutti”.