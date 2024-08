Solo qualche ore prima Novak Djokovic aveva ottenuto un record importante, eguagliato e superato poco dopo dalla nostra Sara Errani. E no, non parliamo del Career Golden Slam, completato da entrambi, ma di un altro primato!

Sara Errani ruba il record a Novak Djokovic!

Una giornata di grandi emozioni quella di ieri per l’Italia alle Olimpiadi. Nel giro di poco abbiamo ottenuto un bell’argento con Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, ma anche un prezioso oro nel doppio femminile di tennis. Artefici di questa impresa sportiva, Jasmine Paolini e Sara Errani.

Entrando più nello specifico, peraltro, Sara Errani è riuscita a strappare di mano un record a Novak Djokovic. Non di certo uno qualsiasi, insomma! Poco prima infatti il tennista serbo si era aggiudicato la medaglia d’oro nel singolo maschile contro Carlos Alcaraz, completando il Career Golden Slam e diventando l’atleta più “anziano” a vincere la medaglia d’oro.

Ma sono bastate poche ore a ribaltare tutto e, come detto, Sara Errani ha ribaltato la situazione. La nostra campionessa è nata infatti il 29 aprile 1987, a differenza di Nole Djokovic che è nato sì lo stesso anno… ma il 22 maggio! Ciò significa quindi che la Errani è non solo campionessa olimpionica con Jasmine Paolini, ma è la maggiore in età ad aver vinto la medaglia più preziosa.

Peraltro sempre Sara Errani, esattamente come Novak Djokovic ha completato il Career Golden Slam. Detto in parole povere la Errani, così come Nole Djokovic hanno trionfato in tutti i tornei del Grande Slam. Quindi si parla degli Australian Open, del Roland Garros, di Wimbledon e degli US Open. Ed entrambi hanno guadagnato un primo posto alle Olimpiadi.

Quanto fatto dalla nostra atleta è un qualcosa di davvero straordinario già solo a pensarci. Così come Djokovic, per 16 anni ha cercato di raggiungere questo traguardo. A nessuno mai in Era Open era mai riuscito. Pensate che solo sei tenniste prima di Sara Errani erano riuscite in questa azione. E tra loro citiamo su tutte Venus e Serena Williams! Prima di Djokovic, invece, solo Andre Agassi e Rafael Nadal sono stati in grado di ottenere questo successo.

Per Sara Errani questa vittoria alle Olimpiadi, tra le altre cose, arriva anche 10 anni dopo l’ultimo Major in coppia con Roberta Vinci. Si parla in questo caso di Wimbledon 2014.

Insomma la Errani è davvero l’atleta dei record! Congratulazioni a lei e Jasmine Paolini per averci regalato questo splendido oro!