“Non me lo merito, non può essere vero”, un incredulo Gianmarco Tamberi ha pubblicato sui social un post in cui ha fatto sapere di essere in ospedale. Il tutto a poco dall’esordio alle Olimpiadi.

Tamberi in ospedale

L’Italia in questo momento è divisa a metà! Da una parte la gioia per le medaglie di questi ultimi minuti alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Gregorio Paltrineri nel 1500 metri stile libero e l’oro del duo del doppio di tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini. Dall’altra invece c’è grande preoccupazione per Gianmarco Tamberi. Gimbo, il nostro porta bandiera olimpico insieme ad Arianna Errigo, tra tre giorni ha la gara. Ma in questi ultimi minuti ha pubblicato un post decisamente preoccupante.

Nel video vediamo lui seduto in un lettino d’ospedale. Ad accompagnare il tutto delle dichiarazioni da parte di Gianmarco Tamberi, il quale si è detto incredulo: “Non può essere vero”. L’altista ha raccontato che due ore dopo aver scritto sui suoi social “me lo merito”, ha iniziato ad avvertire una fitta lancinante al fianco. Per questo ha raggiunto il pronto soccorso, ha realizzato la tac, ecografia e analisi del sangue: “Probabile calcolo renale”, ha scritto.

Successivamente Gianmarco “Gimbo” Tamberi ha espresso nel suo post tutta l’amarezza per un momento così particolare per lui. Sarebbe dovuto partire oggi per Parigi, ma ha dovuto posticipare il volo a domani, con la speranza di stare meglio:

“E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre… Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca”.

Nel messaggio Gimbo Tamberi ha aggiunto: “Non mi resta che aspettare e pregare… Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero”.

Infine Gianmarco Tamberi ha dichiarato che non sa in che condizione arriverà in pedana, ma ci sarà e darà tutto sé stesso fino alla fine, in qualsiasi condizione: “Lo giuro a voi, ma ancora prima lo giuro a me stesso!”.

Non ci resta quindi che incrociare le dita per il nostro portabandiera italiano e augurargli una prontissima guarigione. Forza Gimbo!