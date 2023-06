NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

Marco Mengoni Viva Rai 2

Amadeus imita Marco Mengoni a Viva Rai 2

Marco Mengoni è uno degli artisti più ricercati del momento. E non solo per la sua vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, ma anche per la sua recente apparizione all’Eurovision Song Contest.

In questi mesi è stato spesso ospite di svariate trasmissioni radio e televisive per presentare i suoi progetti musicali. All’appello però ne manca una: Viva Rai 2. Il cantante è molto richiesto e pare abbia spesso ricevuto l’invito da parte di Fiorello. Recentemente lo showman ha fatto sapere di avere contattato svariate volte l’artista di Ronciglione, ma con scarsi risultati. Marco Mengoni infatti, stando alla versione dei fatti del conduttore, non avrebbe mai accettato la proposta.

Con la sua solita ironia Fiorello su Twitter ha risposto a un commento in cui gli si poneva proprio questa domanda. Così ha dichiarato: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo”, ha spiegato a proposito della mancata partecipazione di Marco Mengoni. Adesso però ha deciso di correre ai ripari. In che modo? Coinvolgendo il suo amico Amadeus in occasione dell’ultima puntata stagionale di Viva Rai 2.

La sorpresa però è che Amadeus si è presentato con parrucca e barba nera, uno spolverino nero e una maglia argentata, replicando così l’outfit di Marco Mengoni. Ma non solo ha imitato anche il cantante esibendosi in playback sulle note di Due vite.

La canzone è accompagnata dalla presenza di una coreografia studiata, come potete vedere dal video sottostante. Poco dopo la performance Fiorello non ha potuto fare a meno di prendere benevolmente in giro Amadeus dopo questa parodia di Marco Mengoni: “Sembri un lupo mannaro a New York!”, ha esclamato molto divertito. “Lo zio di Mengoni”, ha replicato Amadeus togliendosi poi lo spolverino e mostrando la “maglia della salute” bianca.

Tornati in studio però la regia ha fatto una sorpresa ad Amadeus, mostrandogli la sua voce registrata durante l’esibizione. Ancora una volta il siparietto è stato molto divertente.

Vedremo se Marco Mengoni risponderà, magari in futuro, alla richiesta di Fiorello per Viva Rai 2 e se commenterà l’imitazione fatta di Amadeus. Siamo certi si sarà fatto una grassa risata!