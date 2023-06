NEWS

9 Giugno 2023

La frecciatina di Luis Sal a Fedez

Tra Luis Sal e Fedez sta andando avanti un botta e risposta pubblico che sta appassionando tutti i fan. A parlare per primo, dopo la lunga assenza dello youtuber da “Muschio Selvaggio” è stato proprio il rapper. In seguito, ieri sera, Luis è intervenuto per dare la sua versione dei fatti.

A sua volta, nella notte, Federico ha replicato a tutte le accuse che gli sono state mosse dall’ex amico e collega:

“Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice. Siamo adulti e quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta. Tu, da quando ha abbandonato il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multi milionari come noi. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti…

E nonostante questo tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni. Quindi, anche se tu avessi avuto tutte le ragioni del mondo per andartene via, non ci si comporta così. Perché si onorano gli impegni e non impedisci al tuo partner di dare delle risposte e utilizzarmi come fossi un Bancomat”.

Fedez ha anche parlato di presunti debiti che Luis Sal avrebbe nei suoi confronti, aggiungendo di non aver mai limitato la sua libertà di espressione. Subito dopo questo lunghissimo discorso, di cui vi abbiamo riportato solo una piccola parte, lo youtuber ha pubblicato una Story all’interno della quale vediamo una scena de Il Barbiere di Siviglia con l’aria intitolata “La calunnia è un venticello“.

Per molti fan questa sarebbe una evidente frecciatina verso Fedez. Vedremo se il rapper prossimamente replicherà a Luis Sal e come si svilupperà la situazione. Continuate a seguirci per molte altre news e aggiornamenti.