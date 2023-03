Chi è Marco Mengoni? Età, vita privata, canzoni e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

Esploso musicalmente durante la terza edizione di X Factor (arrivando a trionfare), Marco Mengoni è oggi uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama musicale. Ma cosa sappiamo di lui? Qui di seguito età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram.

Chi è Marco Mengoni

Nome e Cognome: Marco Mengoni

Data di nascita: 25 dicembre 1988

Luogo di nascita: Ronciglione (Viterbo)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante

Tatuaggi: Marco ha qualche tatuaggio sul suo corpo

Profilo Instagram: @mengonimarcoofficial

Marco Mengoni età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Marco Mengoni? Sbirciando dalla biografia di Marco Mengoni sappiamo che è nato a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre 1988, sotto il segno del Capricorno, e la sua età oggi è di 34 anni.

Se vi state chiedendo quanto sia alto Mengoni, la risposta è 1 metro e 88 centimetri. Non sappiamo, invece, il peso.

Riguardo alla famiglia di Marco Mengoni, sappiamo che suo padre si chiama Maurizio Mengoni mentre sua madre Nadia Ferrari. Fin da bambino ha sempre avuto una passione per la musica.

Per quanto riguarda il percorso di studi ha frequentato un istituto di design e al contempo ha coltivato l’amore per il canto iscrivendosi a una scuola e da qui ha avviato la sua carriera.

A 19 anni si è trasferito a Roma per poter realizzare il suo sogno e, nel mentre, si è iscritto alla facoltà di Lingue. Per potersi mantenere gli studi si è dato da fare con il lavoro. Tra i tanti è stato assunto come fonico in alcune sale di registrazione.

In che città vive Marco Mengoni? Dal 2013 si è stabilito a Milano dove ha iniziato una nuova vita e si è iscritto alla SIAE.

Vita privata

Molti si pongono diverse domande su quella che è la vita privata di Marco Mengoni, ma le informazioni a riguardo non sono tantissime. Il cantante è infatti molto riservato.

Sebbene siano emersi tanti gossip sul suo conto, oggi non siamo in grado di dirvi se Marco Mengoni sia o meno fidanzato. In ogni caso l’artista è sempre stato molto vago a riguardo e non ha mai lasciato trapelare nulla. A proposito di questo, in un’intervista a Il Corriere della Sera ha detto:

“Mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Dove seguire Marco Mengoni: Instagram e social

Se volete sapere che cosa è successo e come procede la carriera di Marco Mengoni dovete consultare il suo sito ufficiale, ma non solo. Molto social Mengoni è possibile trovarlo in tutte le piattaforme principali: Facebook,Twitter, Instagram e TikTok, oltre che su Spotify e YouTube.

Come molti artisti ha anche una pagina su Wikipedia. In quest’ultima è possibile non solo trovare le sue canzoni, ma anche il Podcast “Il Riff di Marco Mengoni”, qui trovate varie interviste e chiacchierate con alcuni volti noti.

In generale, comunque, Marco in tutti i social menzionati ama condividere con il proprio pubblico tutto ciò che lo riguarda musicalmente, dai nuovi singoli, agli album per passare ai tour. Molto più schivo, invece, per quanto riguarda la vita privata.

Carriera

La carriera di Marco Mengoni è davvero molto ricca. Il cantante, oggi 34enne, ha da sempre nutrito amore per la musica e all’età di 16 anni ha dato inizio al suo percorso da solista con un gruppo di musicisti con cui si esibiva nei locali. Ha conciliato sempre lo studio alla sua più grande passione, tanto da farne un lavoro.

Dopo la vittoria di X Factor nel 2009, Marco ha inanellato una serie di successi, uno dopo l’altro. Dalla prima esperienza di Sanremo nel 2010, al ritorno 3 anni più tardi con la vittoria alle numerose soddisfazioni ottenute e riconoscimenti. Pensiamo, per esempio, ai TRL Awards, ai Wind Musica Awards oltre agli MTV Europe Music Awards, una sagomata di dischi d’Oro e di Platino.

Pensate anche che è stato il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Sempre il primo artista italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Ed è stato eletto anche come Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles

Negli anni di carriera Marco Mengoni ha davvero avuto modo di duettare e collaborare con tantissimi artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Pensiamo, tra i tantissimi, Giorgia, Madame, ma anche Laura Pausini (quando ha presenziato come ospite al concerto di Taormina della collega), Samuele Bersani e non solo!

X Factor

Nel 2009 Marco Mengoni ha tentato il tutto e per tutto a X Factor (terza edizione). Il cantante è entrato a far parte del team di Morgan, riuscendo ad arrivare alla vittoria finale. Da qui un successo straordinario anno dopo anno.

Sanremo 2010

Per la prima volta nel 2010 Mengoni ha avuto modo di partecipare al Festival di Sanremo ottenendo il Premio della Critica. Pensate che poco dopo la manifestazione il suo singolo Dove si vola ha ottenuto il primo Disco di Platino.

Sanremo 2013

A seguire nel 2013 Marco Mengoni è tornato al Teatro Ariston di Sanremo con L’essenziale, riuscendo a trionfare. La canzone gli ha quindi permesso di staccare il pass per L’Eurovision.

Marco Mengoni a L’Eurovision

Meno fortunata invece l’esperienza all’Eurovision Song Contest. Al termine della competizione, infatti, il cantante si è classificato settimo. Tutto sommato, si è trattato comunque di un buon risultato.

Album e canzoni

Questi sono gli album pubblicati in carriera fino a oggi da Marco Mengoni. Ecco l’elenco completo:

2011 – Solo 2.0

2013 – Pronto a correre

2015 – Parole in circolo

2015 – Le cose che non ho

2018 – Atlantico

2021 – Materia (Terra)

2022 – Materia (Pelle)

Tra gli album dal vivo, invece:

2010 – Re matto live

2016 – Marco Mengoni Live

2019 – Atlantico Soundcheck

2019 – Atlantico / On Tour

Da ognuno di questi album sono estratte tantissime canzoni, che hanno portato il cantante a riscuotere un successo incredibile. Si passa da Dove si vola a Re Matto, Dove si vola, In un giorno qualunque, Credimi ancora.

Tra gli altri brani (elencarli tutte sarebbe complesso) segnaliamo L’essenziale, Pronto a correre, Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, Le cose che non ho, Parole in circolo, Voglio, Buona vita, Hola (I Say) e Muhammad Ali. Degli ultimi successi dal 2021 a oggi, segnaliamo, invece, Ma Stasera, Cambia un uomo, Mi fiderò, No stress e Tutti i miei ricordi.

Doppiaggio

In diversi anni della sua carriera, Marco Mengoni ha avuto anche il piacere di fare il doppiatore:

Lorax – Il guardiano della foresta (The Lorax), regia di Chris Renaud (2012).

Il re leone (The Lion King), regia di Jon Favreau (2019).

Klaus – I segreti del Natale (Klaus), regia di Sergio Pablos (2019).

Ne Il Re Leone ha lavorato accanto alla collega Elisa.

Marco Mengoni a Sanremo 2023

Dopo le esperienze da ospite e tanti anni dalla sua ultima apparizione in gara, Marco Mengoni torna nel 2023 al Festival di Sanremo con la canzone Due vite. Il brano vede la firma non solo dello stesso cantante, ma anche di Davide Petrella e Davide Simonetta.

Due vite, canzone scelta per la kermesse, parla di persone che “si incontrano e si allineano come i pianeti. Tra immagini quotidiane sono alla scoperta di loro stesse. Dopo essersi sfiorate tornano a vagare nell’universo”, ha rivelato.

Torna all’Ariston con lo spirito di chi vuole la rivincita con se stesso, perché il passato ha vissuto l’esperienza con grande paura. Stavolta, invece, vuole affrontarla più serenamente, come ha raccontato lui stesso a TV Sorrisi e Canzoni.

I Big in gara a Sanremo 2023

Nell’elenco a seguire trovate tutti i Big (e le loro canzoni)che, insieme a Marco Mengoni, sono stati scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Moda – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tannai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Il percorso di Mengoni a Sanremo 2023

Dal 7 all’11 febbraio Marco Mengoni è impegnato al Festival di Sanremo 2023. In questo paragrafo vi elencheremo i punti salienti del suo percorso alla kermesse canora.

Sempre primo in classifica, compresa la vittoria della serata cover, Marco Mengoni ha vinto la settantatreesima edizione della kermesse canora.