NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Il gesto di Marco Mengoni

Da alcuni giorni è ufficialmente partito il nuovo tour di stadi di Marco Mengoni, che sta girando l’Italia intera. Dopo un anno e mezzo ricco di successi, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision 2023, il cantante si sta godendo questo momento intenso, e i live stanno registrando un sold out dietro l’altro. La tournée, che si concluderà al Circo Massimo di Roma il prossimo 15 luglio, segue all’uscita dell’ultimo disco della trilogia di Materia, Prisma, e sta regalando ai fan un’emozione dietro l’altra. Solo ieri sera il tour ha fatto tappa a Bologna, e nel corso della serata è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato stupito il web.

Una giovane fan tra la folla infatti nella giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno, e per l’occasione ha scelto di trascorrere la serata proprio al concerto di Mengoni. A quel punto Marco ha deciso di far salire la ragazza sul palco, e il video del momento ha in breve fatto il giro dei social. La fortunata fan così ha avuto modo di realizzare il suo sogno, e ha avuto l’opportunità di abbracciare il cantante, suo grande idolo.

Solo qualche giorno fa intanto, sempre durante una delle date del suo tour di stadi, Marco Mengoni è scoppiato in lacrime sul palco, dopo essersi emozionato. A quel punto il cantante di Due Vite ha ringraziato tutte le persone che da anni lo supportano e lo sostengono, e in merito ha affermato:

“Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.