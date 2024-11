Dopo un show live, alcuni fan hanno intercettato Marco Mengoni mentre lasciava il luogo dell’evento. Il cantante tuttavia è stato assalito dai suoi sostenitori e il video del momento è diventato virale sui social, dando il via a una lunga polemica.

I fan di Marco Mengoni al centro della polemica

Sono settimane intense queste per Marco Mengoni. Lo scorso settembre infatti il cantante ha dovuto affrontare la morte di sua madre, venuta a mancare a seguito di una lunga malattia. Allo stesso tempo l’ex vincitore di X Factor si sta anche dedicando alla sua carriera. La prossima estate infatti l’artista tornerà a esibirsi negli stadi italiani e i biglietti per questi nuovi concerti stanno già andando a ruba. Contemporaneamente Marco sta lavorando a nuova musica e nelle settimane a venire potrebbero esserci grandi sorprese per tutti i fan.

Poche ore fa intanto Mengoni è tornato a esibirsi live, in occasione del Grand Opening Show delle Atp Finals, al fianco di Madame e Blanco. Nel corso della serata non sono mancate le emozioni e il cantante ha presentato al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Dopo la fine dell’evento tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha dato il via a una lunga polemica sui social. Vediamo di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando alcuni sfegatati fan hanno intercettato Marco Mengoni all’uscita dall’Inalpi Arena di Torino. A quel punto il cantante, che si trovava in auto, è stato assalito dai suoi sostenitori, che hanno iniziato a mettergli le mani addosso chiedendo insistentemente dei selfie ricordo. Mengoni tuttavia, con la gentilezza e l’educazione che da sempre lo contraddistinguono, pur essendo evidentemente a disagio ha cercato di accontentare le richieste dei fan. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro dei social e a quel punto è scoppiata la polemica.

In molti infatti hanno duramente condannato quanto accaduto, facendo pesanti critiche ai sostenitori di Marco, colpevoli di essere stati irrispettosi e privi di empatia in un momento così delicato.