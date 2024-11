Ecco cosa prevede l’accordo di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, che stanno per firmare le carte per il divorzio

Stando a quanto fanno sapere i rispettivi legali, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando le carte per il divorzio. Ecco cosa prevede l’accordo di separazione.

L’accordo tra Chiara Ferragni e Fedez

Solo poco più di un anno fa nessuno riusciva a immaginare un’eventuale separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Per lungo tempo infatti l’imprenditrice digitale e il rapper sono stati una delle coppie più belle, forti e amate del mondo dello spettacolo e nessuno poteva prevedere quello che è accaduto tra loro negli ultimi mesi. A oggi infatti il matrimonio tra l’influencer e il cantante è ufficialmente giunto al termine e solo qualche minuto fa sembrerebbe essere arrivato il capitolo finale della saga dei Ferragnez.

Come riporta ANSA infatti i legali dei due hanno fatto sapere con una nota che dopo lunghe trattative “Chiara e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio”. Nel comunicato si legge poi: “Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”.

Ma cosa prevede l’accordo di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez? I legali dell’ex coppia social più famosa di sempre hanno risposto anche a questo: “Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.

Sta dunque per giungere al termine uno dei matrimoni più discussi di sempre. A oggi intanto Chiara e Fedez sembrerebbero aver voltato pagina e sembrerebbero aver ripreso in mano le loro vite. All’influencer e al rapper, che per anni hanno fatto battere il cuore del web, facciamo dunque un enorme in bocca al lupo.