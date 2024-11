Ieri sera super ospite a Che Tempo Che Fa è stata Laura Pausini. Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio, la cantante romagnola ha ricordato il celebre Marco de La Solitudine, scherzando sul tradimento del suo ex fidanzato.

Laura Pausini torna a parlare di Marco

“Marco se n’è andato e non ritorna e più…”, inizia così una delle canzoni più celebri di Laura Pausini, che nel 1993 l’ha portata alla fama. Da quel momento l’artista romagnola ha dato il via a una carriera straordinaria, fatta di innumerevoli premi, riconoscimenti e traguardi inimmaginabili. Oggi, a distanza di quasi 32 anni da quel momento, Laura vanta il titolo di cantante italiana più famosa al mondo e proprio in questi giorni ha dato il via all’ultima leg del suo World Tour, che da oltre un anno la sta portando in giro in tutto il pianeta.

Ieri sera intanto la Pausini è arrivata a Che Tempo Che Fa e nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio ha parlato dei prossimi concerti che la attendono, della nuova nomination ai Latin Grammy e di tanto altro. A un tratto la cantante ha anche menzionato il famoso Marco. Sì, il protagonista de La Solitudine esiste davvero e in passato, negli anni dell’adolescenza, ha avuto una breve storia proprio con Laura.

Il flirt, come ha raccontato in diverse occasioni l’artista romagnola, è però terminato quando Marco scelse un’altra ragazza, spezzando il cuore della giovane cantante. Ieri sera dunque Laura Pausini da Fabio Fazio ha scherzato sul tradimento del suo ex. Tutto è iniziato quando il conduttore ha affermato: “Quello di Marco è uno dei più grandi casi irrisolti di sempre. Chissà come è andata veramente”. A quel punto la cantante ha risposto simpaticamente: “Mi ricordo bene la lingua dentro quella lì”.

Lo scambio di battute ha naturalmente fatto divertire il pubblico, che è scoppiato in una fragorosa risata. A oggi tuttavia Laura e Marco si sono lasciati il passato alle spalle e sono in ottimi rapporti.