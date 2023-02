Marco Montagnani: dove anche i VIP si rigenerano

NEWS

Redazione | 22 Febbraio 2023

Nel centro in provinciadi Arezzo, Marco Montagnani guida VIP e non alla ricerca di sé attraverso il contatto con la natura

Visitando per la prima volta Nuova Era Life, l’agriturismo nato per accogliere chi si avvicina al tempio taoista delle Sei Armonie fonda- to dal Maestro Marco Montagnani, tra le montagne del Casentino, è lampante da subito che vi sia qualcosa d’eccezionale, anzi di unico.

Non si può far a meno di sentire una pace che penetra fin nel profondo, che arriva con l’ascolto del silenzio, con la vista di un verde foltissimo, con gli odori della natura, il contatto dell’aria. Ma soprattutto con la percezione della mente che lascia fare al cuore, all’anima.

In questo luogo meraviglioso si avverte all’istante la voglia di riappropriarsi del nostro essere persone, creature generate dall’amore cosmico.

Il luogo urla solo pace, voglia di ritrovare l’interiorità che costruisce la vita, nel contatto con la natura e con gli altri. E si sente la voglia e l’occasione per educarsi al rispetto del creato, al profondo amore per esso.

Nuova Era Life ci trasforma e ci aiuta a rivedere, correggere, ricomprenderci per rendere vitale la relazione con la natura e possibile l’interazione con l’altro.

Queste suggestioni, che la magia del luogo suggeriscono, attraggono da sempre molti ospiti e, tra questi, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

La speranza del fondatore, il Maestro Marco Montagnani, dottore in medicina cinese, è che essi diventino ambasciatori della filosofia di Nuova Era, inducendo sempre più persone ad avvicinarsi e a frequentare il centro.