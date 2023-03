NEWS

Nicolò Figini | 6 Marzo 2023

Matteo Paolillo, Edoardo in Mare Fuori, è stato ospite a Parigi della sfilata di Valentino

Classe 1995, Matteo Paolillo ha raggiunto la fama nel momento in cui ha ottenuto il ruolo di Edoardo in Mare Fuori. L’attore ha però debuttato come attore nel 2010 quando è stato protagonista a teatro dello spettacolo “Gatta Cenerentola“. La sua carriera teatrale è proseguita fino al 2017 con circa una dozzina di produzioni.

Nel 2016 arriva alla televisione con un piccolo ruolo in Don Matteo 10. Oggi, dopo che la presenza su Netflix della fiction girata a Napoli lo ha fatto conoscere in tutto il mondo, è diventato una vera e propria stella. Di recente, infatti, è stato ospite sul palco del Festival di Sanremo 2023 e ha preso parte come ospite alla fashion week di Parigi.

Come riporta anche il sito FanPage l’attore di Mare Fuori è stato ospite della sfilata di Valentino. Sappiamo che da tempo Matteo Paolillo sceglie gli abiti dello stilista, ecco perché la casa di moda l’ha voluto in prima fila all’evento. In questo caso ha sfoggiato camicia e pantaloni neri con un cappotto double face dalla fodera bianca. Ai piedi ha scelto un paio di scarponcini combact neri.

Matteo è stato fotografato con un dolcissimo cagnolino. Il cane però non è suo ma di Benedetta Piccioli, la figlia del designer Pierpaolo Piccioli. La ragazza era seduta accanto a lui durante la sfilata e ha sfoggiato un top di paillettes dorate e jeans ricamate. Voi avete seguito Paolillo nel suo percorso in Mare Fuori? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo, inoltre, che il cast della fiction è stato ospite ieri pomeriggio a Domenica In, rispondendo alle domande della conduttrice. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.